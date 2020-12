Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



È inevitabile voler congelare degli alimenti. Spesso infatti si cucina una quantità eccessiva di cibo. oppure può capitare che si faccia la spesa per tutto il mese. In questi casi, riporre alcuni cibi nel congelatore è l’unica soluzione. Ma bisogna essere accorti quando si conservano gli alimenti. Si tende a riporre diversi cibi nel vetro per poi metterlo in congelatore. Ma questo potrebbe risultare un pericolo non indifferente.

Infatti, bisogna assolutamente fare attenzione a quando si mette il vetro in freezer. Ecco perché.

Il vetro in freezer può essere pericoloso?

Effettivamente, riporre dei cibi nel vetro per poi conservarli nel congelatore potrebbe avere delle conseguenze davvero spiacevoli. Queste possono essere evitate solo se si conoscono le modalità adatte e corrette per conservare gli alimenti in barattoli o bicchieri di vetro. Questo materiale è ottimo per la conservazione degli alimenti, in quanto può essere utilizzato più volte. L’unica pecca è che, se si riempie un contenitore in vetro con il liquido, si rischia di farlo esplodere, poiché il contenuto potrebbe aumentare di dimensioni durante il congelamento. Dunque, bisogna assolutamente fare attenzione a quando si mette il vetro in freezer. Ecco perché.

Il modo giusto di conservare i cibi nel freezer in contenitori di vetro

Per evitare di correre questi rischi, ci sono degli accorgimenti molto semplici da seguire. Per prima cosa, l’ideale sarà usare dei vasetti con la bocca allungata e sempre di dimensioni maggiori rispetto al contenuto. Per congelare le salse, per esempio, sarà meglio lasciare 5 cm di spazio nel contenitore. Lo stesso vale per i brodi vegetali e per i condimenti già pronti.

In questo modo si potrà essere sicuri di conservare il proprio cibo in totale sicurezza, senza rischiare di incorrere in situazioni davvero spiacevoli ed ecco spiegato perché bisogna assolutamente fare attenzione a quando si mette il vetro in freezer.