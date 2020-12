I biscotti stelle di cioccolato sono una vera delizia per il palato. Da consumare in qualsiasi momento come colazione, dolce di fine pranzo o con una cioccolata calda. Piacciono davvero a tutti. Questa ricetta è nata dalla voglia di creare un legame tra madre e figlio. La volontà di realizzare qualcosa che non fosse riportato sui libri di cucina ma da intuizioni. Una ricetta molto semplice e facile da preparare. I biscotti stelle di cioccolato, una delizia per il palato, con un ingrediente segreto per renderli morbidi per più tempo.

Ricetta dei biscotti per Natale che piace a grandi e piccini

Questa ricetta ha come base una pasta frolla molto semplice con aggiunta dell’ingrediente segreto che donerà ai biscotti maggiore delicatezza e morbidezza. La pasta frolla si prepara in dieci minuti. Inoltre, questa pasta può essere utilizzata per crostate alla frutta, alla nocciola. Insomma, è ottima per vari usi. Ecco la lista degli ingredienti:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

a) 500 gr di farina;

b) 250 gr di burro;

c) 250 gr di zucchero;

d) due uova;

e) sale;

f) vaniglia (una bustina);

g) ingrediente segreto: un cucchiaino di Pane degli Angeli (lievito per dolci).

Per la farcitura

a) un albume di un uovo;

b) un vasetto di Nutella;

c) zucchero a velo.

Di solito, il lievito per dolci non viene inserito nella preparazione della pasta frolla ma è proprio questo piccolo segreto che renderà i biscotti soffici e morbidi anche dopo molto tempo.

Preparazione

Lavorare in una terrina lo zucchero con le uova e un pizzico di sale. Aggiungere la farina e la vaniglia. Quando il composto diventa granuloso, versarlo su una spianatoia e aggiungere il burro tagliato in piccoli quadratini.

Impastare con le mani e ottenere una pasta soffice ed omogenea. Riporla in un canovaccio e farla riposare in frigo per mezz’ora.

Stendere la pasta formando uno strato uniforme sottile, ma non troppo. Con una formina a forma di stella ricavare tanti biscotti. Coprire una teglia con un foglio di carta da forno. Riporre sopra le stelle di pasta frolla. Sbattere con una frusta a mano l’albume fino a renderlo schiumoso. Con un pennellino da cucina, spalmare l’albume sui biscotti, infine spolverizzare con un poco di zucchero a velo. Inserire in forno a 180 gradi e toglierli finché il loro aspetto non sarà dorato.

Dopo averli fatto raffreddare, spalmare la Nutella su una stella e coprirla con un’altra. Infine, spolverare con lo zucchero a velo e i biscotti stelle di cioccolato, una delizia per il palato, con un ingrediente segreto per renderli morbidi sono pronti per essere serviti. Si possono conservare per giorni in una scatola per i biscotti e non perdono la loro freschezza. Ideali anche come regalo per le feste natalizie.