I dolci sono una coccola immancabile a tavola, ma spesso sono molto grassi. Se siamo a dieta o semplicemente vogliamo fare più attenzione alla nostra linea occorre scegliere ricette senza ingredienti eccessivamente calorici. Ma questo spesso ahimè significa anche rinunciare al gusto. E se invece non fosse così? Ecco quindi la ricetta dei biscotti senza zucchero, la bontà senza rinunciare alla linea. Perfetti per la colazione o una merenda, anche i bambini li adoreranno.

Ingredienti

Per questa ricetta dei biscotti senza zucchero al cacao abbiamo bisogno di:

100g di datteri;

60g di cacao amaro in polvere;

40g di fiocchi d’avena;

30g di cocco;

30g di mandorle;

3 albumi d’uovo;

1 cucchiaio di olio di cocco.

Se vogliamo possiamo anche aggiungere del cioccolato in scaglie per rendere questa ricetta ancora più sfiziosa di quanto già sia. Attenzione però, il cioccolato deve essere rigorosamente fondente almeno al 70%, altrimenti conterrà troppi zuccheri.

Preparazione dei biscotti senza zucchero

Per preparare i nostri biscotti senza zucchero, la bontà senza rinunciare alla linea, abbiamo bisogno di un mixer. Mettiamo dentro il frullatore i datteri, il cacao, le mandorle e gli albumi e azioniamolo. Quando avremo ottenuto un composto uniforme aggiungiamo anche il cucchiaio di olio di cocco, e frulliamo ancora tutto assieme. Dobbiamo ottenere un composto cremoso.

A questo punto grattugiamo il cocco. Uniamo quest’ultimo e i fiocchi d’avena al nostro impasto cremoso, e impastiamo. Se vogliamo aggiungere il cioccolato fondente a scaglie è questo il momento per farlo. Creiamo quindi i nostri biscotti dandogli una forma circolare, oppure quella che più preferiamo.

Non ci resta che cuocerli. Accendiamo il forno a 170 °C e lasciamolo statico, cioè non azioniamo la ventola. Posizioniamo i biscotti su una teglia ricoperta di carta forno, inforniamoli e cuociamoli per 5 minuti. Tiriamoli quindi fuori, giriamoli dall’altro lato e cuociamoli nuovamente per altri 5 minuti.

Et voilà, i nostri biscotti senza zuccheri sono già pronti!! Ora possiamo mangiarne uno senza sentirci in colpa e soprattutto rimanendo piacevolmente deliziati da questa sfiziosa ricetta.