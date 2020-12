Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Nelle fredde giornate di dicembre, in prossimità del Santo Natale, trascorrere del tempo a casa con i propri cari è una fortuna. Il coronavirus ha drasticamente modificato anche le festività natalizie che quest’anno saranno racchiuse nelle mura domestiche di ogni famiglia. Concesse poche uscite, quelle indispensabili. E dunque, trovare il modo per impiegare il tempo è ancora una priorità. Per chi ha dei bambini, lo stare in casa per tanto tempo, può risultare più problematico. Per questo motivo, la Redazione di ProiezionidiBorsa vuole dedicarsi ai più piccoli, suggerendo una ricetta facile, veloce e divertente da poter realizzare tutti insieme. Una preparazione copiata dalle ricette segrete della nonna. Di seguito, tutto l’occorrente per preparare circa 30 biscotti.

Ingredienti

3 uova;

500 g di farina tipo 00;

200 g di zucchero semolato;

100 gr di margarina;

20 g di cannella;

1 pizzico di sale;

10 g di lievito per dolci.

Biscotti perfetti con la ricetta segreta e semplice della nonna. Procedimento

Realizzare squisiti biscotti alla cannella è davvero semplice. Innanzitutto, in una ciotola inserire la farina setacciata ed aggiungere anche lo zucchero, la cannella, il lievito ed un pizzico di sale. Mescolare bene ed unire le uova e la margarina. Amalgamare con cura e versare l’impasto su un piano di lavoro infarinato. Impastare a mano fino a quando il composto non risulterà morbido e omogeneo. Da questo impasto, staccare piccoli pezzi grandi quanto una noce e con i palmi della mano creare una trentina di palline. Posizionare le palline in una teglia ricoperta da carta da forno. Far cuocere in forno già caldo per circa 15-20 minuti alla temperatura di 180°. Una volta cotti, i biscotti saranno pronti per essere serviti con una spolverata di zucchero a velo.

