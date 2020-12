Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I biscotti non sono tutti uguali. Friabili e croccanti, così vengono definiti nell’immaginario collettivo. Eppure, con dei piccoli stratagemmi il risultato diventa sorprendente. Per chi ama assaporare piccoli peccati di gola, morbidi, veloci e di facile preparazione, ecco i biscotti morbidi alla ricotta che faranno impazzire grandi e piccini con un solo assaggio. Sarà proprio la ricotta, infatti, a regalare quel tocco di morbidezza in più che farà diventare unici i biscotti.

Ingredienti

1 uovo;

300 g di ricotta fresca;

200 g di farina tipo 00;

100 g di burro;

3 cucchiaio di zucchero;

1 cucchiaino di lievito per dolci;

Biscotti morbidi che si sciolgono in bocca grazie ad un ingrediente speciale. Procedimento

Ideali da mangiare come dessert, questa tipologia di biscotti viene scelta anche per essere inzuppata nel latte o accompagnata da una bella tazzina di caffè. Per realizzare degli ottimi biscotti, in una ciotola inserire l’uovo e un cucchiaio di zucchero. Mescolare e aggiungere il burro tagliato a pezzi, la ricotta ed il lievito. Setacciare la farina ed incorporare al composto. Una volta amalgamati gli ingredienti, avvolgere l’impasto in un foglio di pellicola trasparente per alimenti e far riposare in frigorifero per circa mezz’ora. Successivamente, stendere l’impasto con l’ausilio di un mattarello e con un coppapasta, o con un bicchiere, creare tanti piccoli cerchi di impasto.

Una volta realizzati, passare i dischi nello zucchero, circa 2 cucchiai. Quando ciascun biscotto sarà ricoperto di zucchero, posizionare tutti i dischi in una teglia ricoperta da un foglio di carta da forno. Cuocere i cerchi di impasto in forno già caldo alla temperatura di circa 190° per 20 minuti. Attenzione a non farli cuocere troppo. Una volta cotti, lasciar intiepidire per qualche minuto prima di servire. Ed ecco che in un lampo i biscotti alla ricotta saranno pronti per soddisfare anche i palati più raffinati.

