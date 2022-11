Biscotti light senza burro ricchi di proteine e con soli 3 ingredienti per una colazione golosissima e salutare

I biscotti che troviamo tra gli scaffali del supermercato contengono molti zuccheri e pertanto mangiarli sempre a colazione o a merenda non è l’ideale.

Se non si vuole rinunciare a mangiarli è però possibile prepararli in casa. Esistono tante ricette buone e salutari che permettono di farlo in modo semplice e usando pochi ingredienti. Un esempio è quella che illustreremo in questa guida.

Biscotti light senza burro pronti in soli 20 minuti: una ricetta ottima anche per gli sportivi

Per prepararli serviranno solamente tre ingredienti e cioè 150 grammi di fiocchi di avena, due banane preferibilmente mature e una manciata di mandorle tritate o di uvetta oppure qualsiasi altra frutta secca a proprio piacimento. Qualche esempio? Noci, nocciole o pistacchi.

Gli alimenti che si usano per preparare questi biscotti sono molto consigliati anche a chi pratica sport e tra gli spuntini migliori da mangiare prima di un allenamento per le seguenti ragioni:

i fiocchi di avena sono una fonte di carboidrati a lenta digestione e quindi forniscono energia a lungo termine;

la banana ha un alto contenuto di potassio, un nutriente importantissimo per gli sportivi, che dovrebbero assumerne circa 3500 mcg al giorno;

le mandorle forniscono proteine vegetali e sono ricche di grassi sani e sali minerali oltre ad aiutare a combattere gli attacchi di fame.

Preparazione

Prima di tutto bisogna sbucciare le banane e metterle in una ciotola. Quindi schiacciarle usando i rebbi di una forchetta.

In un secondo contenitore aggiungere i fiocchi di avena e le mandorle tritate. Mescolarli assieme alla banana precedentemente schiacciata fino ad ottenere un composto morbido. Riscaldare il forno a 180° e in modalità statica. Così facendo si favorirà una cottura più omogenea.

Prendere una leccarda da forno e stendervi sopra un foglio dell’apposita carta. Prelevare un po’ del composto appena preparato con un cucchiaio e distribuirlo sulla teglia, dandogli la forma di un biscotto. Ripetere fino ad esaurimento degli ingredienti. Manca pochissimo per finire di preparare questi golosissimi biscotti light senza burro.

Cottura

Mettere la teglia nel congelatore per 5 minuti. In questo modo l’impasto avrà modo di rassodarsi. Far poi cuocere in forno i biscotti per 20 minuti.

Trascorso questo lasso di tempo, li si può sfornare. Ecco che sono finalmente pronti per essere mangiati da grandi e piccini. Per goderseli ancora di più, è meglio lasciarli raffreddare e mangiarli dopo averli inzuppati in una tazza di latte di avena o di mandorla, con cui si sposano alla perfezione.