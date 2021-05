A chi non piacciono i biscotti fatti in casa? Sono dolci deliziosi e sani, perché preparati con ingredienti naturali e non trattati. Come quelli che la nostra Redazione fornirà qui per il suo pubblico di aspiranti pasticceri. Si fanno in 10 minuti e non richiedono nessuna dose di esperienza.

Oggi cucineremo quindi dei biscotti fatti in casa gustosi e genuini pronti in un attimo con questa facilissima ricetta per tutti. Vediamo dunque come cucinarli.

Tutti gli ingredienti per la ricetta

Ecco le dosi per 30 biscotti:

250 gr di farina 00;

100 gr di zucchero;

50 gr di burro;

un uovo medio;

un tuorlo d’uovo;

2 cucchiaini di acqua;

un cucchiaino di lievito per dolci;

la scorza di un limone;

un pizzico di sale.

Preparazione dei biscotti fatti in casa gustosi e genuini pronti in un attimo con questa facilissima ricetta per tutti

Si versa in una ciotola la farina setacciata, la scorza grattugiata del limone, zucchero, sale e lievito. Si mescola e si aggiungono poi il burro fuso, l’uovo intero e un tuorlo. Amalgamiamo tutti gli ingredienti per bene con un cucchiaio o direttamente con le mani. Per aiutarci possiamo versare qualche goccia d’acqua nel composto. Ricopriamo due teglie con della carta oleata e riscaldiamo il forno a 180°.

Ora distribuiamo un po’ di farina su un tagliere o una spianatoia e stendiamo la pasta con un mattarello. Consigliamo di arrivare fino ad uno spessore di circa 4-5mm. Prendiamo quindi gli stampi e li usiamo per dare all’impasto la forma dei biscotti che più ci piace. A forno caldo posizioniamo le teglie coi biscotti sulle griglie. Cuociamo il tutto per circa 10-12 minuti.

Finito di cuocere non ci resta che lasciar raffreddare i biscotti prima di toglierli dalle teglie. Dopodiché li spolveriamo a piacere con lo zucchero a velo. I nostri biscotti fatti in casa sono ora pronti per essere serviti e gustati!