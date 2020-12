Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Con una cottura di soli 15 minuti, i biscotti presentati questa sera faranno impazzire tutti i componenti della famiglia. Il nuovo DPCM ha segnato in modo indelebile queste festività natalizie. E per le grandi tavolate con amici e parenti dovremmo attendere l’anno prossimo. Tuttavia, combattere questo periodo di preoccupazione con un po’ di leggerezza può contribuire a migliorare l’umore. La cucina è un ottimo antidoto contro la tristezza. Ovviamente, citando gli esperti, la Redazione vuole anche sottolineare l’importanza di una dieta equilibrata. Ogni tanto, però, una piccola e golosa pausa fa bene all’anima ed è per questo che in una serata di inizio dicembre, il Team di ProiezionidiBorsa vuole rallegrare i suoi Lettori con una ricetta classica, semplice e buonissima.

Di seguito, tutto l’occorrente per preparare degli ottimi biscotti natalizi al gusto di vaniglia.

Ingredienti

100 g di mandorle;

250 g di farina tipo 00;

1 uovo;

100 g di zucchero;

150 g di burro;

1 bustina di vanillina;

un pizzico di sale.

Biscotti dal profumo delle feste con questa ricetta semplice della mamma. Procedimento

Tritare le mandorle per un paio di minuti in un frullatore. Prendere una ciotola ed inserire la farina setacciata e le mandorle. Aggiungere lo zucchero, il burro tagliato a pezzetti e la bustina di vanillina.

Mescolare bene e solo dopo aggiungere l’uovo ed insaporire con un pizzico di sale. Mescolare con cura poi avvolgere con cura l’impasto in una pellicola trasparente per alimenti e far riposare in frigorifero per circa 2 ore. Trascorso il tempo d’attesa è il momento di creare i biscotti. Staccare tanti piccoli pezzetti di impasto e modellare con i palmi delle mani formando una mezza luna.

Sistemare i biscotti in una teglia ricoperta da carta da forno e far cuocere per 15 minuti a 190° con forno statico. Una volta cotti, lasciar intiepidire e prima di servire spolverare con uno strato di zucchero a velo.

