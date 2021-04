Biscotti cioccolata e zenzero e le uova di cioccolato sono riciclate

Siamo al ridosso della Pasqua e anche quest’anno le famiglie si stanno preparando a vivere questa festività religiosa in modo più sobrio.

Ma mentre i DPCM possono spingere le persone a rivedere il pranzo pasquale in una chiave più semplice, per i più piccoli si fa di tutto per coccolarli come prima.

Per chi ha dei bambini in casa le uova di cioccolato sono una croce e una delizia. Rendono entusiasti i più piccoli per la sorpresa e la extra quantità di dolce concessa e disperati gli adulti che devono cercare di contenerli e contenersi.

Dalla prossima settimana i frigoriferi verranno invasi dalla cioccolata e trovarne usi alternativi per non sprecarla diventa un obiettivo primario.

Ma è possibile preparare dei biscotti con pezzi di cioccolata e zenzero e le uova di cioccolato sono riciclate.

Ingredienti

a) 350 gr di farina;

b) 1 cucchiaino di lievito;

c) 1 cucchiaino di zenzero in polvere;

d) 1 cucchiaino di essenza di vaniglia;

e) 200 gr di burro;

f) 300 gr di zucchero di canna;

g) 2 uova;

h) 350 gr di cioccolato (a pezzetti).

Preparazione dei biscotti

Preriscaldare il forno a 190 gradi.

Mescolare insieme la farina, il lievito e lo zenzero in polvere. Ridurre il cioccolato in piccoli pezzetti per poi aggiungerlo al composto.

In un’altra ciotola si dovrà creare un impasto particolarmente cremoso mescolando il burro, lo zucchero di canna, la polvere di vaniglia e le uova.

Una volta pronti si potranno unire i due impasti. Per ottenere un impasto omogeneo sarà sufficiente lavorare tutti gli ingredienti con le mani. Creare delle palline di circa 4 cm di diametro con la pasta appena preparata e posizionare su un foglio di carta forno. Schiacciare le palline in modo da ottenere un bel biscotto. Mettere in teglia e cuocere per 15 minuti.

Ecco pronti i biscotti con pezzi di cioccolata e zenzero e le uova di cioccolato sono riciclate.