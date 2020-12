Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Una delizia per il palato. Buoni, classici e sfiziosissimi da preparare in compagnia dei più piccini. Ideali per passare qualche momento in più con i bambini, cucinando in allegria. La Redazione di ProiezionidiBorsa vuole suggerire ai suoi Lettori questa ricetta semplice e genuina. Ecco i biscotti alle mele e noci che faranno impazzire tutti in un sol boccone. Di seguito, tutto l’occorrente.

Ingredienti

1 mela, possibilmente la “Golden“;

100 g di miele di acacia;

100 gr di gherigli di noci;

200 gr di farina 00;

mezzo cucchiaio di cannella;

mezzo cucchiaio di lievito per dolci;

50 gr di olio di semi;

sale q.b.

Biscotti alle mele golosi e genuini che faranno impazzire i più piccini. Procedimento

I biscotti saranno pronti in pochi minuti e i bambini saranno felici e soddisfatti di aver contribuito alla loro realizzazione. Per realizzare i biscotti di mele e noci, innanzitutto, bisogna lavare, sbucciare e tagliare a piccoli quadratini la mela. Con un mixer sminuzzare le noci e lasciarle da parte Inserire i dadini di mela in una ciotola ed aggiungere prima il miele poi mescolare. Versare l’olio a filo e aggiungere la cannella e le noci.

Successivamente, setacciare la farina e unire al composto. Mescolare energicamente ed infine aggiungere un pizzico di sale ed il lievito.

Amalgamare con cura gli ingredienti e con le mani formare tante piccole palline di impasto. Schiacciarle leggermente al centro. A questo punto, in una teglia imburrata o rivestita da un foglio di carta da forno, disporre i biscotti sulla teglia ed infornare con il forno già caldo. Far cuocere a 180° per mezz’ora al massimo.

Una volta cotti, sfornare e lasciar intiepidire. Una spolverata di zucchero a velo è sempre un goloso tocco che arricchisce i dolci senza stravolgere il risultato finale. Ed ecco che i biscotti saranno pronti per essere addentati. Morbidi e buonissimi. Provare per credere!

