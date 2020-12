Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le frittelle di barbabietola con panna acida e tartare di salmone sono calde e croccanti; perfette per un gustoso antipasto natalizio ricco di omega 3.

Non dubitiamo che sarà bis assicurato per l’antipasto che lascerà l’acquolina in bocca a Natale.

Frittelle di barbabietola con panna acida e tartare di salmone

Ingredienti per le frittelle

3 cucchiai di olio di arachidi;

1 cipolla piccola, tritata finemente;

1 spicchio d’aglio schiacciato;

225 g di patate rosse;

550 g di barbabietola;

2 uova grandi, leggermente sbattute.

Per la tartare

450 g di filetto di salmone, senza la pelle;

2 scalogni, tritati molto finemente;

2 cucchiai di aneto tritato molto finemente;

½ limone spremuto;

3 cucchiai di olio extravergine di oliva (fruttato).

Per servire

300 ml di panna acida in pentola.

Procedimento

Scaldare 1/2 cucchiaio di olio di arachidi una grande padella. Soffriggere delicatamente la cipolla fino a renderla morbida, ma non dorata. Aggiungere l’aglio, cuocere per 1 minuto, quindi mettere da parte. Dopodiché pelare e grattugiare le patate e le barbabietole.

Mettere poi la polpa grattugiata dei due vegetali in uno strofinaccio pulito (attenzione, si macchierà) e spremere quanta più acqua possibile. Trasferirle dunque in una ciotola e aggiungere le cipolle cotte, le uova e una buona quantità di olio.

Per fare la tartare, tagliare a dadini il salmone e mescolarlo con gli altri ingredienti, più un po’ di spezie e sale a piacere. Il composto dovrebbe essere umido, quindi è possibile aggiungere un pochettino di olio, se necessario. Lasciare riposare la tartare mentre si cuociono le frittelle.

Ci siamo quasi

Scaldare altro olio nella padella e aggiungere circa 1/6 del composto per frittelle con un cucchiaio. Cuocere fino a formare delle croste su un lato, quindi capovolgere. Una volta che saranno dorati entrambi i lati, abbassare la fiamma e continuare a cuocere, girandoli di tanto in tanto (circa 5 minuti per lato). Attenzione a non brunire troppo l’esterno delle frittelle prima che l’interno sia cotto, se necessario addizionare altro olio. Mantenere le frittelle cotte al caldo a forno basso, mentre si finisce di preparare il resto. Servire le frittelle calde con una generosa cucchiaiata di panna acida, accanto alla tartare.

Bis assicurato per l’antipasto che lascerà l’acquolina in bocca a Natale, gli ospiti resteranno estasiati!