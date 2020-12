Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La cipolla, o Allium Cepa, è una pianta bulbosa che appartiene alla famiglia delle Liliacee. È utilizzata per la preparazione di moltissime ricette e ne esistono diverse tipologie. C’è quella allungata, quella tondeggiante, quella di Tropea, quella da mangiare cruda, quella da zuppa, lo scalogno, le cipolline e molte altre ancora. Molto spesso le ricette non specificano la tipologia di cipolla da utilizzare. Esse infatti recitano “soffriggere con della cipolla sminuzzata” oppure più semplicemente “aggiungere della cipolla”, ma quale di preciso? Quindi se non si è esperti l’errore è dietro l’angolo. Ecco spiegato tra bionda o rossa, quale cipolla scegliere a seconda della ricetta.

Cipolla rossa

Le cipolle rosse sono più dolci e delicate rispetto alle altre. Questo è dovuto all’alto contenuto di zuccheri contenuti in esse. Le cipolle rosse quindi, sono perfette da mangiare crude nelle insalate, piatti freddi o panini. Meglio non utilizzarle in ricette che richiedono lunghe cotture o soffritti. Le più conosciute sono quelle di Tropea, ma ne esistono tante altre. Alcuni esempi sono le cipolle di Alife e di Amantea.

La bionda

La cipolla bionda, o dorata, è adatta alle preparazioni che richiedono una cottura lunga. La possiamo trovare, dunque, nelle zuppe, stufati, ragù e soffritti. Per la delicatezza del suo sapore, la cipolla bionda è inoltre ideale per cucinare dei deliziosi anelli di cipolla fritti. Questa tipologia di cipolla è la più versatile e la più diffusa, ed anche la più facile da abbinare. In caso di dubbio quindi, è meglio preferire la cipolla bionda.

Cipolla bianca

Le cipolle bianche sono ricche di acqua quindi, mangiate crude, risultano molto croccanti. Se crude, però, esse hanno un sapore molto “pungente”. Quando vengono cotte invece, le cipolle bianche assumono un sapore più dolce, simile a quello delle cipolle bionde. Per questo motivo, questa varietà di cipolla si presta di più alle preparazioni a lunga cottura come zuppe e stufati. Inoltre, la cipolla bianca viene di solito utilizzata nelle focacce, nelle frittate e nelle torte salate.

Grazie a queste semplici indicazioni, d’ora in poi, sarà più semplice decidere tra bionda o rossa, quale cipolla scegliere a seconda della ricetta.