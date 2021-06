Se amiamo la cucina sappiamo bene che la cipolla è un ingrediente davvero indispensabile. Usata nelle cucine di tutto il mondo questo ortaggio è fondamentale per dare gusto e aroma al cibo.

Come ben sappiamo in commercio ci sono numerose varietà di cipolle e non sempre è facile scegliere la migliore per le nostre ricette. Oggi però vedremo assieme come scegliere tra bionda o rossa, quale varietà di cipolla è la migliore per ogni nostra ricetta.

Come riconoscere le migliori

Se dobbiamo usare le cipolle nelle nostre preparazioni dobbiamo tenere a mente che ogni varietà ha delle sue caratteristiche che vanno bene per determinati piatti.

Per esempio la cipolla bianca è più croccante e dura e per questo può essere perfetta per preparare il sugo e i soffritti.

La cipolla bionda invece è più acquosa e per questo è perfetta per preparazioni che richiedono una lunga cottura. Sarà quindi perfetta per le zuppe e i sughi che richiedono una lunga cottura come il ragù. In questo articolo abbiamo visto come preparare una minestra estiva deliziosa.

Bionda o rossa, ecco quale varietà di cipolla è la migliore per ogni nostra ricetta

La cipolla viola invece è l’ideale da mangiare cruda. Perfetta per gli intingoli, la guacamole e l’insalata. Più digeribile e leggera delle altre questa cipolla è perfetta per i nostri piatti estivi.

Concludiamo parlando dello scalogno, che è anche una varietà di cipolla. Più dolce e delicato, lo scalogno è usato molto nella cucina asiatica ed è caratterizzato da un’alta digeribilità.

Perfetto anche lui nelle insalate e nei soffritti leggeri può essere usato per preparare delle salsine fredde deliziose da usare come condimento.

Queste sono alcune indicazioni che dobbiamo sempre tenere a mente quando cuciniamo a facciamo compere, in questo modo daremo il giusto sapore ai nostri cibi. Ora che sappiamo che le cipolle non sono tutte uguali sapremo scegliere quella giusta per le nostre ricette.