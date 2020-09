Bionda o castana? Chi è la più intelligente? Ovviamente si parla di capelli naturali e non di tinti. Ed altrettanto ovviamente si ricorda che un fattore così complesso come l’intelligenza femminile non è certo ascrivibile ad un solo elemento. Per giunta fisico. Resta però innegabile il fatto che la figura della donna nel tempo sia cambiata molto.

Pensate che nell’antichità le donne dai capelli biondi venivano associate alle dee dell’Olimpo, e considerate di una bellezza rara. Poi negli anni ‘50 con il cinema e la pubblicità la donna dai capelli bionda è diventata quella bella e frivola. Era sempre associata a film dove la donna bionda era distante da tematiche più impegnate e contava solo la sua bellezza. Pensate infatti che è proprio in quegli anni che nasce Barbie, la bambola più venduta al mondo. Bambola che incarna dunque uno stereotipo un po’ vecchio, con cui però molte bambine giocano ancora.

Bionda o castana? Chi è la più intelligente?

Oggi invece vi parleremo della rivincita delle bionde. Perché dovete sapere che secondo uno studio dell’Ohio State University queste avrebbero il Qi più alto rispetto a castane, rosse e brune. Ebbene sì, una vera e propria rivincita sociale possiamo dire. E la conferma arriverebbe da uno studio su 10.878 americane. Da questa ricerca è emerso che le bionde hanno un punteggio medio Qi di alcuni punti sopra le brune, castane e rosse.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Questo studio ha preso in esame i dati di un sondaggio degli Stati Uniti dove nel 1980 è stato chiesto di svolgere l’armed forces qualification test. Un esame utilizzato dal Pentagono (dipartimento della difesa USA) per determinare il grado di intelligenza delle reclute. A fine esame hanno dovuto indicare il loro colore di capelli. Da questo studio è emerso che le bionde avevano un Qi medio di 103, le castane di 102, le rosse di 101 e infine le more di 100.

Ovviamente, come accennato in apertura, non è possibile stabilire una relazione genetica tra colore di capelli e intelligenza. Infatti lo studio aveva il solo scopo di dimostrare quale impatto negativo possono avere gli stereotipi nella vita.