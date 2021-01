Nonostante una situazione non proprio rosea, Bioera potrebbe essere sul punto di raddoppiare il valore delle sue azioni. Da fine ottobre, infatti, le quotazioni si stanno muovendo in una lunga fase laterale che quando si concluderà farà letteralmente esplodere il titolo.

Storicamente il titolo viene da una lunga discesa che negli ultimi cinque anni lo ha portato a perdere oltre il 90% a fronte di un settore di riferimento che ha guadagnato oltre il 60%. Questa debolezza, però sembra essersi attenuata negli ultimi mesi anche se non bisogna mai abbassare la guardia. Nell’ultima settimana, ad esempio, Bioera ha perso circa l’8,5% mentre il settore di riferimento ha chiuso invariato.

C’è ancora, quindi, molta strada da fare per il titolo se mai volesse ripartire al rialzo.

Prima di concludere, però, c’è un dato che non va trascurato se si pensa d’investire su Bioera. Il titolo capitalizza circa 3 milioni di euro e controvalore giornaliero scambiato è molto basso. Le quotazioni, quindi, posso andare incontro a un’elevatissima volatilità. In questi casi diventa importantissimo non esporsi troppo.

Secondo l’analisi grafica Bioera potrebbe essere sul punto di raddoppiare il valore delle sue azioni

Il titolo Bioera (MIL:BIE) ha chiuso la seduta del 19 gennaio a 0,265 euro in rialzo dello 1,92% rispetto alla seduta precedente.

Se sul mensile la tendenza in corso è ribassista e non potrebbe essere altrimenti visto il lungo ribasso che ha colpito il titolo, sul settimanale la situazione è un po’ più articolata. Come si vede dal grafico, infatti, da fine ottobre le quotazioni si stanno muovendo intono ad area 0,27 euro dove passa i livelli spartiacque sia per il rialzo che per il ribasso. Solo un deciso allontanamento da questo livello potrebbe dare direzionalità verso gli obiettivi indicati in figura.

Da notare che sia il BottomHunter che lo Swing Indicator sono rialzisti, ma dopo lunghe fasi laterali l’affidabilità di questi segnali è abbastanza compromessa.

Prestare, quindi, molta attenzione.

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

