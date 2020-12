Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Chi ha detto che i dolci alle mele piacciono soli agli adulti? Sarà per i bei ricordi di un tempo passato, sarà perchè anni fa la mela era considerata il vero dessert dei menù delle grandi famiglie italiane. Tuttavia, sono tante le ricette che prevedono la genuinità ma anche il gusto grazie ad alcuni piccoli segreti per conquistare anche i più piccini.

La versione di torta che la Redazione propone questa sera ai suoi Lettori vuole sottolineare proprio la possibilità di mettere in tavola un dolce della tradizione e adatto a tutti.

Di seguito tutto l’occorrente per 4 persone.

Ingredienti

3 mele, possibilmente di tipo “renetta“;

2 tuorli;

140 g di farina tipo 00;

170 g di zucchero semolato;

40 g di nocciole;

100 ml di latte;

1 pizzico di sale;

1 bustina di lievito per dolci;

succo di un limone.

Bimbi contenti e mamme soddisfatte con questa torta alle mele strepitosa. Procedimento

Realizzare la torta di mele e nocciole è davvero un gioco da ragazzi. Innanzitutto, lavare, sbucciare e tagliare a fettine le mele. Inserirle in una ciotola con il succo di un limone. Tritare le nocciole e metterle da parte.

Successivamente, in una ciotola inserire i tuorli e lo zucchero, poi mescolare fino a raggiungere un composto spumoso. A questo punto, aggiungere un pizzico di sale. Setacciare la farina e incorporarla al composto. Fare la stessa cosa con il lievito. Inserire anche le nocciole tritate e a filo aggiungere il latte.

Con un cucchiaio in legno mescolare con cura per amalgamare tutti gli ingredienti. Versare il composto in una tortiera imburrata o ricoperta da carta da forno. Aggiungere le fette di mela, decorando a piacimento. Una spolverata di zucchero per addolcire prima della cottura.

Cuocere in forno ventilato a 180°C per 40 minuti ed il gioco è fatto.

