I bignè sono uno di quei dolci amati da tutti. Ripieni di crema pasticcera, crema al latte, crema al cioccolato, si prestano a tutte le preparazioni e sono amatissimi dai più piccini. Possono infatti essere una scusa per far mettere i più piccoli all’opera riempiendoli con le varie creme. Ad esempio, si possono sperimentare dei bignè ripieni di formaggio, una versione salata e gustosa del bignè classico.

Il loro ripieno con formaggi spalmabili può essere realizzato dai più piccini e la farcitura si presta bene per un antipasto particolare.

Vediamo come realizzare i nostri bignè ripieni di formaggio.

Ingredienti

12 bignè già pronti;

100 gr di robiola fresca;

100 ml di panna da montare non zuccherata;

50 gr di stracchino;

100 gr di ricotta;

4 cucchiai di latte;

olio d’oliva;

sale qb.

Bignè ripieni di formaggio, una versione salata e gustosa del bignè classico

Tagliare via il fondo dei bignè e bagnarli con un goccio di latte, non dovranno essere secchi.

In un’ampia ciotola, schiacciare la robiola con una forchetta. Aggiungere quindi la ricotta, un pizzico di sale e lavorare i due formaggi finché non diventeranno una crema morbida e saporita. Se non dovesse essere morbida a sufficienza, aggiungere un cucchiaio d’olio al composto.

Montare quindi la panna in modo fermissimo e aggiungerla un poco alla volta alla crema di formaggio ottenuta. Bisogna stare molto attenti a non smontare la panna in questo momento della ricetta. Si suggerisce di incorporarla con un movimento che va dal basso verso l’alto, in modo uniforme.

Prendere dunque i bignè e, con l’aiuto di un cucchiaino, riempirli per bene della crema che si è preparato.

Preparare il piatto da portata con alcuni ciuffi di panna montata fresca avanzata e decorarne il piatto.

Chiudere i bignè con la loro parte inferiore e adagiarli quindi sul piatto da portata principale.

I nostri bignè ripieni di formaggio sono dunque pronti per essere mangiati.