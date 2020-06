Biglietti aerei online, come acquistarli risparmiando. Viaggiare low cost è sempre più facile. Lo è meno saper sfruttare i meccanismi del Web e uscire col biglietto più conveniente possibile. Ecco alcuni consigli utili per muoversi nella giungla delle tariffe aeree di questa strana estate.

Per trovare le tariffe aeree migliori è necessari incrociare i dati su molti motori di ricerca e poi confrontarli con quelli delle compagnie aeree. Pare incredibile, ma qualche volta sono più bassi. Non tutti gli aggregatori di offerte tengono conto anche delle compagnie low cost. E alcune compagnie low cost quest’anno rischiano grosso, dunque fanno promozioni a raffica. Quando si va a caccia di un biglietto online, un sito installa sui computer dei cookies che immagazzinano l’informazione per un certo volo. Perciò, se si torna a cercarlo, probabilmente il prezzo diventa più alto. Prima di fare una ricerca dunque o si stampano i cookies o la si compie in anonimato.

Il problema della valuta

Comprare un biglietto in euro, non è detto che sia un ottimo affare. Talvolta il prezzo all’origine è in sterline, oppure in dollari. E il cambio più essere più sfavorevole del tasso applicato dalle banche. Per questo si può far ‘credere’ al sistema di trovarsi in un Paese diverso dall’Italia. Basta utilizzare una rete Vpn che consente di nascondere l’indirizzo del proprio pc.

Essere flessibili e curiosi

Se si va a San Francisco, il biglietto da Milano potrebbe costare più di uno per Seattle che fa scalo a San Francisco. Basta tenere gli occhi aperti e scendere a metà strada. Ovviamente si può fare solo con biglietti di sola andata e solo bagaglio a mano. Inoltre, più data e ora sono comode, più si paga. Viaggiare sulle tratte notturne costa meno, così come decollare o atterrare a orari scomodi. Se la destinazione prescelta è lontana, il viaggio a tariffe basse ha molte coincidenze. Per non perderle all’ultimo minuto, meglio fissare tappe intermedie. Alcune compagnie offrono sconti o tariffe non peggiorative se ci si ferma una sera nella città in cui ha sede la loro base, soprattutto se si dorme in un albergo di loro proprietà o convenzionato con loro. Un’ottima opportunità per i viaggiatori più curiosi.

Quando e come comprare

Meglio non comprare troppo in anticipo o all’ultimo minuto. Qualcuno dice di non comprare mai nei week end e, soprattutto per i voli americani, di farlo il martedì pomeriggio alle 15. Alcuni manager invece suggeriscono di comprare online sei settimane prima, altri di avere pazienza fino a 10 giorni prima. In ogni caso è sempre utile iscriversi alle mailing list delle compagnie per ricevere le offerte speciali: spesso consistono in un certo numero di posti su un volo a prezzo stracciato o gratuiti se si acquistano altri biglietti in anticipo su una certa tratta.

Quando si acquista un volo, il costo finale di solito è composto da biglietto, tasse aeroportuali, servizi e commissioni. Bisogna stare attenti agli extra a pagamento, come i bagagli in stiva o la stampa della carta di imbarco in aeroporto a prezzi esorbitanti. Volare da aeroporti piccoli e decentrati, spesso vuol dire pagare meno tasse e ridurre la spesa complessiva.