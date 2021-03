Mai capitato di trovare il contenitore unto dopo averlo lavato? O magari ingiallito sebbene nuovo? I contenitori di plastica sono estremamente pratici per conservare gli alimenti e per mantenere frigo e dispensa ordinati e funzionali. Purtroppo, però, la plastica, al contrario di ciò che si potrebbe pensare, non è un materiale impermeabile.

Si sporca facilmente, tende ad ingiallire nel tempo e assorbe l’unto, gli odori e in alcuni casi anche il colore di ciò che contiene. Questo perché è porosa e per preservarla bisogna sapere come trattarla.

Gli esperti della Redazione di Proiezioni di Borsa, sempre attenti a risolvere piccoli e grandi problemi domestici in modo ecocompatibile, propongono oggi una serie di trucchi per risolvere il problema.

Bicarbonato e altri rimedi per rimuovere questi fastidiosi problemi di macchie e cattivi odori

Smacchiare i contenitori di plastica può essere un vero problema! In alcuni casi neanche i migliori detergenti che troviamo in commercio riescono a pulirli come vorremmo. Nonostante ciò non è il caso di scoraggiarsi, delle soluzioni esistono. Di seguito, infatti, ne proponiamo diverse per le situazioni più problematiche.

Dalle macchie grasse e oleose a quelle fresche e persistenti di sugo, pomodoro o carote

Macchie grasse e oleose. Prima di tutto dovremo svuotare il contenitore, lo cospargeremo di farina, così da farle assorbire l’olio o il grasso presente. La lasceremo in posa per almeno 15 minuti. Quindi dopo aver scosso il contenitore dalla farina, lo metteremo in ammollo con acqua e detersivo per i piatti e ne strofineremo gli interni con uno spazzolino;

Macchie fresche e persistenti di sugo, pomodoro o carote. Il bicarbonato ci salverà! Lo misceleremo ad acqua e vi cospargeremo le odiose macchie. Quindi lo lasceremo in posa per un giorno intero, poi risciacqueremo il contenitore et voilat! Le macchie dovrebbero essere scomparse.

Dagli odori sgradevoli alle macchie vecchie

Odori sgradevoli. Cospargeremo il contenitore con del succo di limone e i cattivi odori spariranno.

Macchie vecchie. Anche in questo caso non bisogna arrendersi. Nel contenitore incriminato prepareremo una soluzione densa con alcool, bicarbonato e acqua ossigenata a 10 volumi. Quindi la useremo per cospargervi le macchie.

Smacchiare un contenitore ingiallito

Contenitore ingiallito. In questo caso prepareremo una miscela densa di bicarbonato e succo di limone. La lasceremo in posa sulle macchie e strofinando con uno spazzolino o un panno le vedremo andar via.

Una volta smacchiati è importante rilavare i contenitori, con acqua e sapone per i piatti, di modo da rimuovere tutti i residui dei prodotti utilizzati. Riteniamo giusto ricordare che la soluzione migliore e più ecocompatibile in assoluto, sarebbe preferire i contenitori di vetro a quelli plastica. Non sono inquinanti e sono decisamente più igienici e facili da pulire.

Con il bicarbonato e altri rimedi per rimuovere questi fastidiosi problemi di macchie e cattivi odori dai contenitori di plastica non resta che darsi da fare e gioire dei risultati. Buon lavoro!