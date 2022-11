Chi ama bere vino, apprezza sia l’intenso sapore del rosso, che il gusto delicato del bianco. In ogni caso ogni vino, rosso o bianco, possiede caratteristiche differenti. Bianco e rosso si distinguono, oltre che per il colore, soprattutto per la lavorazione del prodotto. Intanto per produrre il rosso, vengono utilizzate uve rosse, mentre per il bianco rosse e bianche. Ma la differenza sostanziosa è nella preparazione del vino. Infatti per fare il vino bianco viene lavorata l’uva ed eliminate bucce e semi. Mentre per quanto riguarda la produzione del vino rosso avviene il contrario. Ovvero le uve rosse fermentano con la buccia, gli steli ed i semi. In ogni caso, bianco o rosso, è possibile usare il vino anche per cucinare. Sono tantissime le ricette, dolci e salate, che si realizzano con il vino. Di seguito i mille usi di questo prodotto in cucina.

Un ottimo alleato in cucina

Il vino aiuta a valorizzare i nostri piatti. Bianco o rosso, ecco come utilizzare il vino in cucina. Quasi come una spezia riesce ad esaltare il sapore di ogni ricetta. Naturalmente è importante rispettare le dosi. Esagerare con il vino significa annullare il sapore degli altri alimenti. Per insaporire un piatto, basterà sostituire l’acqua o il brodo, con il vino. Con questo è possibile marinare carne e verdure. Inoltre con il vino si preparano ottime salse. Ma non solo. Con il vino possiamo realizzare anche ricette dolci. Infatti è possibile preparare torte e dessert. Esistono ancora tanti suggerimenti sull’utilizzo del vino in cucina. Di seguito due ricette davvero gustose. Un primo piatto ed un dolce realizzati con il vino.

Spaghetti al vino rosso

Belli da vedere e buoni da mangiare, gli spaghetti al vino rosso sono un primo piatto decisamente originale. Basteranno pochi e semplici ingredienti per realizzare questa ricetta. Ecco cosa ci occorre:

spaghetti;

vino rosso;

peperoncino;

aglio;

olio extravergine di oliva;

sale.

E’ necessario far cuocere in una padella a fuoco lento olio, aglio, peperoncino e vino. Scolare gli spaghetti rigorosamente al dente. Unire la pasta agli altri ingredienti e procedere con una sorta di mantecatura. Una volta cotti del tutto gli spaghetti sono pronti. Infine è possibile aggiungere anche una grattugiata di parmigiano. Un piatto buono e particolarmente profumato.

Bianco o rosso, ecco come utilizzare il vino in cucina

Chi non ha mai provato le famose ciambelline al vino. Una ricetta semplice da realizzare e fatta di pochi ingredienti:

360 g di farina 00;

90 g di zucchero;

8 g di lievito per dolci;

100 ml di vino rosso;

100 ml di olio di oliva;

sale.

E’ necessario unire tutti gli ingredienti e impastare con forza. Avvolgere nella pellicola e lasciare riposare a temperatura ambiente. Dopo circa 30 minuti, dividere il composto in piccole porzioni. Formare delle piccole ciambelle. Per chi preferisce, è possibile aggiungere zucchero sulle ciambelline. A questo punto mettere in forno ventilato a 180° e lasciar cuocere per circa 30 minuti. Una volta sfornate, lasciare raffreddare.