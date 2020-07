Bevi questo infuso naturale prima di andare a dormire. Non ti farà assimilare grasso. È possibile non assimilare il grasso durante la notte? E perde grasso durante la notte? Si, con questo semplicissimo infuso naturale tutto è possibile. Non solo non assimilerete grasso anzi, perderete anche qualcosa. Inutile dirlo, ma per ridurre il grasso sulla pancia, è necessario iniziare a muoversi e mangiare cibi più sani, ma senza dubbio questa soluzione potrebbe aiutare non poco.

L’infuso è molto semplice da fare. Il primo alleato per non assimilare grasso è sicuramente il limone. Ma ne abbiamo scoperto un altro che farà al caso vostro: il prezzemolo. Il prezzemolo è una tra le erbe più utili che possiamo utilizzare e fornisce numerosi vantaggi come ad esempio purificare il sangue. Ma non solo perché tratta e previene le infezioni della vescica e del rene. Riduce la ritenzione di liquidi. Ha straordinarie proprietà anti-infiammatorie. Combatte lo stress e l’ansia.

Vediamo come creare il nostro infuso naturale

Quindi dopo il famoso limone e del prezzemolo passiamo ai fatti. Prendete dunque i seguenti ingredienti. Come prima cosa da fare è mettere il limone e un mazzetto di prezzemolo in una ciotola. Aggiungete una stecca di cannella oppure se non avete la stecca va bene un cucchiaino di cannella in polvere. Versate poi un cucchiaio di zenzero grattugiato e un cucchiaio di aceto di mele. Clicca qui se vuoi sapere cosa succede se mangi zenzero ogni giorno. Il tuo corpo cambierà e i benefici si vedranno subito. Una volta che sono tutti nella ciotola versa gli ingredienti in un frullatore. Inizia a frullare fino a quando non si ottiene una miscela priva di grumi. Bevi questo infuso naturale prima di andare a dormire. Non ti farà assimilare grasso.