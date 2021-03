Di sicuro la besciamella è il condimento più goloso e gustoso per rendere unici e appetitosi piatti anche estremamente semplici. In un batter d’occhio, gli ingredienti si amalgamano alla perfezione grazie alla densità della crema.

Ideale per le lasagne rosse o bianche, la besciamella si adatta perfettamente anche cannelloni ed altri tipi di pasta.

Tuttavia, non capita così di rado di commettere qualche piccolo errore nella preparazione del sughetto e per questo motivo il risultato finale non apparirà così soddisfacente. Infatti, il condimento si presenterà più liquido oppure con i grumi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Realizzare la besciamella è molto facile grazie all’utilizzo di pochi alimenti.

Farina, latte, burro ed un pizzico di sale, infatti, sono gli ingredienti base per una besciamella perfetta. Diverse, poi, sono anche le versioni in cui si aggiungono anche le spezie. Ad esempio, è molto comune l’aggiunta della noce moscata per regalare quel tocco più deciso alla cremina.

Nonostante la ricetta estremamente facile, bisogna rispettare alcune regole per la riuscita della preparazione.

Setacciare la farina, ad esempio, è il passaggio cardine per una besciamella talmente buona da essere a prova di chef. Un procedimento che eviterà la formazione dei fastidiosi grumi e che donerà più omogeneità al composto.

Dunque, prestare particolare attenzione alla farina è fondamentale, tuttavia, è doveroso sottolineare un altro piccolo segreto di cucina che renderà la besciamella più densa e saporita. Scopriamolo insieme!

Besciamella sempre liscia e cremosa da fare invidia con questo piccolo segreto degli chef

Secondo molti esperti del settore, per una besciamella buona da leccarsi i baffi sarà necessario dimezzare le dosi della farina e aggiungere al suo posto la fecola di patate. In alternativa l’amido di mais.

In entrambi i casi, gli ingredienti andranno sempre setacciati.

Cosa succede applicando questa regola? Immediatamente si potrà scorgere la differenza rispetto a quella realizzata con la sola farina. Il composto apparirà subito più cremoso e liscio.

In questo modo, condire i piatti sarà un gioco da ragazzi!

Se “Besciamella sempre liscia e cremosa da fare invidia con questo piccolo segreto degli chef” è stato utile, si consiglia anche “Finisce sempre nella pattumiera ma questo ingrediente è geniale per scrostare pentole e padelle”.