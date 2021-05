Quando si avvicina la prova costume molti italiani cercano la soluzione più veloce per togliere i chili di troppo. Bere un numero magico di bicchieri d’acqua aiuta a dimagrire ma attenzione che il valore è diverso per uomini e donne. Perciò ora capiamo precisamente quanti bicchieri d’acqua bere secondo quanto pubblicato su Medical News Today.

Non bisogna esagerare

Prima però, corre l’obbligo raccomandare i nostri Lettori di non eccedere troppo altrimenti si rischiano valori del sodio non in linea. Quando sentiamo dire “più si beve più il metabolismo funziona meglio” non è propriamente corretto. Dunque bisogna assumere sempre un atteggiamento equilibrato e relazionarsi con medici specialistici per trovare la soluzione adatta per ogni individuo.

L’acqua aiuta l’organismo

Ora, è assodato che bere acqua aiuta il nostro organismo a tenersi in forma e parallelamente a mettere via i chili di troppo.

Una ricerca pubblicata sulla rivista Nutrients dal titolo “L’influenza dell’assunzione dell’acqua” svela particolari che fino ad oggi non tutti conoscono. Spesso abbiamo visto dei nostri amici bere acqua fresca a prima mattina. Ebbene fare questo gesto subito dopo essersi alzati dal letto fa bene al nostro corpo. Infatti bere acqua fresca, ma non fredda, avvia il processo di termogenesi, cioè riscaldiamo l’intero corpo e di conseguenza bruciamo calorie.

Bere acqua aiuta il benessere poiché rende freschi e performanti mentalmente per tutto l’arco della giornata.

Inoltre bere acqua in modo commisurato alle richieste del nostro corpo aiuta a tenere la pelle sana, compatta, elastica.

La correlazione tra acqua e umore

Studi scientifici hanno dimostrato come bere acqua aiuti le persone a stare di buon umore. Perciò chi beve poco tende ad essere più nervoso del dovuto.

Ora, ognuno di noi, ha appreso quanto conta bere acqua per stare bene. Il problema è conoscere effettivamente il numero di bicchieri d’acqua da bere durante l’intero arco della giornata. Dunque, bere un numero magico di bicchieri d’acqua aiuta a dimagrire ma attenzione che il valore è diverso per uomini e donne. Infatti secondo il “Medical News Today” l’uomo per dimagrire deve bere 13 bicchieri di acqua mentre le donne 9 volte al giorno.