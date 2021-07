È ben risaputo che durante l’estate è consigliato bere almeno due litri d’acqua in maniera da non correre il rischio di disidratarsi. Gli sportivi tendono a superare abbondantemente questa soglia, in maniera da reintrodurre i liquidi persi durante le varie attività più o meno agonistiche.

Eppure bere troppa acqua quando si fa sport potrebbe portare a dei gravi problemi di salute. Infatti, bere troppo quando si fa sport d’estate può far male, ecco spiegato perché.

Sempre meglio non esagerare

Per quanto sia consigliato rimanere idratati durante l’estate, bevendo almeno due litri d’acqua al giorno, bere troppa acqua potrebbe avere degli effetti particolarmente spiacevoli. Infatti, un eccessivo consumo di acqua o di bevande può portare lo sportivo a soffrire di iponatriemia.

Questa condizione si verifica quando si presenta uno scompenso improvviso nei livelli corporei di sodio. I sintomi di questo stato comprendono nausea, vomito e mal di testa. Inoltre, nei casi più gravi, e quando non affrontata tempestivamente, questa condizione potrebbe portare al coma.

In ogni caso, i rischi di soffrire di questo disturbo sono molto contenuti. Si parla, infatti, di stime inferiori all’1% degli sportivi, e negli ultimi 40 anni si sono verificati solamente 14 casi fatali legati a questa condizione.

Eppure il rischio di bere troppo per scongiurare la disidratazione durante l’attività sportiva sussiste, tanto che in campo medico sono state redatte delle linee guide per cercare di evitarlo. Le stesse possono essere ricondotte ad un principio estremamente semplice, ossia al rispetto dei normali meccanismi di sete.

Quindi sarebbe sconsigliato ingerire liquidi in eccesso quando il nostro corpo non li richiede direttamente. Insomma, un consiglio facile da seguire che però potrebbe aiutare i tantissimi sportivi che ogni anno esagerano nel bere per paura della disidratazione.

