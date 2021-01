Per avere un fisico perfetto i sacrifici da fare sono tanti. Al movimento bisogna associare una corretta alimentazione e si deve avere costanza e determinazione. Esistono però alcuni rimedi naturali che possono essere un valido alleato nella lotta quotidiana contro l’eccesso di peso e presenti in natura.

Vedremo insieme come bere queste tipologie di tè aiuta a bruciare i grassi quanto un’ora di palestra.

Rosso, nero, bianco e verde

Gonfiore, ritenzione idrica, problemi di digestione sono solo alcuni dei disturbi con cui si ha a che fare ogni giorno e che possono causare disagi durante lo svolgimento di attività quotidiane.

Nel caso in cui si desideri stimolare il metabolismo e prevenire anche l’invecchiamento cellulare, la scelta più efficace riguarda il tè bianco o il tè nero. Differenti per gusto, sono inoltre ricchi di antiossidanti al pari del tè verde.

Quest’ultimo aiuta a ridurre l’assorbimento degli zuccheri, rinforza pelle e capelli, aiuta la digestione a fa bene alle ossa. È verde poiché non è sottoposto a fermentazione e, inoltre, fa bene alla pressione del sangue e aiuta a ridurre il colesterolo.

Nel caso in cui si desideri depurare l’organismo e favorire la digestione il tè rosso è un’ottima scelta. Ricco di vitamina C, ferro, calcio e magnesio e a basso contenuto di caffeina elimina le tossine prodotte durante la digestione. Inoltre è indicato nel caso in cui si soffra con problemi di colon.

Abbinamenti

Un’altra tisana che rientra tra le tipologie di tè da bere per bruciare i grassi è il tè alla curcuma.

Basta bollire un po’ d’acqua con della curcuma, aggiungere del tè verde e lasciare in infusione per pochi minuti. Dopo aver filtrato il tutto è possibile gustarla per aiutare a rinforzare il sistema immunitario ed abbassare i livelli di colesterolo e glicemia.

Infine tra le varie tipologie di tè che aiutano a dimagrire bisogna citare il tè matcha ed il tè con limone e zenzero.

Il primo è simile al tè verde, è benefico per l’apparato gastrointestinale e accelera il metabolismo perché favorisce la termogenesi.

Il secondo invece è vincente grazie ad elementi come lo zenzero che favorisce la diuresi e brucia i grassi e il limone con una grande funzione antinfiammatoria.

I benefici sono reali. Bere queste tipologie di tè aiuta a bruciare i grassi quanto un’ora di palestra. Naturalmente, il loro consumo non può sostituire l’esercizio fisico, e uno stile di vita sano e un’alimentazione bilanciata, ma si rivela un prezioso contributo.