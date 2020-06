Prendiamo in considerazione l’idea di bere pomodoro, aglio e basilico e prepariamo un succo vegetale che fa bene alla salute. In altre parole: bere pomodoro, aglio e basilico. A scriverlo così qualcuno potrebbe darci dei pazzi, visto che il trio citato è la base per il sugo di una pasta tipica della nostra tavola. Eppure, provate a bere pomodoro, aglio e basilico quando la prevenzione batte la tavola. Prepariamo così un succo top per la nostra salute. Soprattutto d’estate, quando cerchiamo qualcosa che rinfreschi, qualcosa che nutre e sazi senza tribulare ai fornelli per il caldo. E, in questo senso, i succhi vegetali rappresentano più di un’alternativa, perché riempiono e fanno il pieno di benessere.

Altri succhi vegetali ricchi di virtù

Ma bere pomodoro, aglio e basilico quando la prevenzione batte la tavola, non è l’unica bevanda vegetale da provare. Altre possono essere:

– Cetriolo, zenzero e salvia

– Barbabietola, mela e semi di chia-quinoa

– Sedano, carota e mela

– Pomodoro e melograno

Una lista infinita di benefici

Servirebbero due pagine per elencare i mille benefici di queste bevande ricche di vitamine, sali minerali, antiossidanti e fibre. Limitiamoci ai principali, e, non sono

– Stimolano la diuresi per eliminare le tossine

– Mantengono equilibrate le funzioni intestinali

– Migliorano la pelle

– Rinforzano le unghie

– Stimolano la ricrescita dei capelli

– Forniscono energia

– Aumentano le difese immunitarie

– Contrastano i radicali liberi

– Prevengono i tumori

– Aiutano la circolazione sanguigna

– Prevengono le malattie cardiovascolari

– Eliminano stress e ansia

Pomodoro, aglio e basilico

Tornando alla nostra bevanda pomodoro, aglio e basilico, berla è importante per prevenire i tumori al colon, ai polmoni e alla prostata. L’aglio funziona da antibiotico naturale e rinforza il nostro sistema difensivo. Migliora la fluidità sanguigna, permettendo alle pareti arteriose di mantenersi elastiche e ritardare l’invecchiamento. Il basilico apporta benefici all’intestino, stimolando diuresi e transito. Non solo, perché aiuta il sistema nervoso a mantenersi equilibrato, senza picchi pericolosi a rischio di ansia e stress.