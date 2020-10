Qual è il primo gesto della maggior parte degli italiani appena svegli? Ovviamente, preparare un bel caffè. E, spesso, berlo ancor prima di aver mangiato un boccone. Eppure, questa banale abitudine è rischiosa per la salute. In particolare, bere il caffè prima di colazione può far venire il diabete. Ecco le ragioni.

Perdere ore di sonno intacca il metabolismo?

Cattive notizie per chi beve il caffè a digiuno, di prima mattina. Lo conferma una ricerca condotta dal Centro per la Nutrizione, l’Allenamento e il Metabolismo dell’Università di Bath (UK). Gli scienziati hanno analizzato gli effetti di diverse abitudini a colazione dopo una notte di sonno tranquillo o una di sonno disturbato. Precedenti studi suggerivano che perdere molte ore di sonno nel corso di diverse notti potesse avere effetti negativi sul metabolismo. Il nuovo studio è rassicurante in questo senso: una sola notte insonne non intacca la capacità del nostro organismo di regolare i livelli di zucchero nel sangue. Attenzione, però: spesso, se non ci si è goduti un bel sonno ristoratore, la tentazione è quella di bere un caffè forte di prima mattina. Eppure, bere il caffè prima di colazione può far venire il diabete. Ecco perché.

Ecco perché non bisogna bere il caffè a digiuno

Lo studio degli esperti dell’Università di Bath ha concluso che ad avere effetti negativi sul metabolismo non è una notte di sonno disturbato, ma cosa si fa di prima mattina. In particolare, non bisogna bere il caffè prima di aver mangiato. Infatti, quest’abitudine può causare l’insulino-resistenza, ovvero una scarsa sensibilità delle cellule dell’organismo all’insulina. Il corpo fatica, dunque, a regolare i livelli di zucchero nel sangue. Mantenere stabile il livello di glucosio è importante per ridurre il rischio di soffrire di alcune condizioni, in particolare il diabete e le malattie cardiache. La soluzione, fortunatamente, è semplice: basta fare colazione prima di godersi il caffè.

