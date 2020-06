Ci sono momenti della giornata, quando il caldo è al culmine, che ci attaccheremmo alla bottiglia dell’acqua gassata fresca e frizzante, come se uscissimo dal deserto. Ma ma alcuni pensano: bere acqua gassata fa male. L’acqua con le bollicine è in grado di fornirci quel senso di piacere che l’acqua normale non riesce, anche se a parità di freschezza. Ecco quindi la domanda: bere acqua gassata fa male? Le risposte a una delle bevande più amate dagli italiani. Intanto va fatta una premessa, l’acqua gassata è ricca di anidride carbonica, quindi gonfia. Ma le bollicine possono essere naturali e venire da alcune fonti che la mantengono fino all’imbottigliamento. Oppure, come accade più spesso, di origine artificiale.

I pregi dell’acqua gassata

Le risposte circa le potenzialità dell’acqua gassata partono da questi chiarimenti:

– L’acqua gassata non ha calorie

– Sono le bollicine a fornire al palato il senso di piacere e di freschezza

– Riduce l’appetito se assunta prima dei pasti

– Migliora l’attività intestinale e combatte la stitichezza

– Bevuta durante i pasti aumenta la produzione di succhi gastrici e quindi velocizza il metabolismo

I difetti dell’acqua gassata

Bere acqua gassata fa male? Le risposte a una delle bevande più amate dagli italiani non sono solo positive. Qualche aspetto negativo c’è, soprattutto per gli sportivi che la evitano in grandi quantità, perché:

– L’acidità aggredisce i sali minerali, disperdendoli

– Aumenta la possibilità di nascita dell’osteoporosi

– Favorisce la carie

Questo quanto emerso da uno studio a campione condotto su uomini e donne oltre i 40 anni. Importante però sottolineare ancora una volta che, è il giusto mezzo a determinare spesso i pro e i contro di un alimento o una bevanda!

Quando diventa nociva

L’acqua gassata diventa però nociva per il nostro corpo se unita alle altre bevande gassate, se prese smodatamente. E, purtroppo, stando alle indagini di mercato, il 70% dei nostri adolescenti consumerebbe solo ed esclusivamente bevande con le bollicine tutto il giorno, con punte di consumo estive davvero eclatanti! Sicuramente non deve bere l’acqua gassata chi soffre di:

– Reflusso gastroesofageo

– Colite

– Ulcera

– Gastrite

– Flatulenza e meteorismo

Ecco allora il consiglio finale: si può bere acqua gassata, ma l’ideale per il nostro fisico è di assumerne al massimo 3/4 bicchieri al giorno!