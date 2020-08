Bere un bicchiere d’acqua prima di andare a dormire fa bene al nostro corpo. In questo modo, infatti, riusciamo a recuperare tutti i liquidi persi durante la giornata. E, in estate, ne abbiamo davvero bisogno! Il corpo, infatti, deve essere costantemente idratato. È necessario reintegrare infatti tutti i nutrienti e i minerali necessari. Inoltre, bere un solo bicchiere d’acqua prima di dormire aiuta a migliorare il riposo. Ma questo vale solo per l’acqua naturale? Ma se volessimo bere acqua frizzante prima di andare a dormire? Fa male al nostro corpo? Ecco la verità.

Bere acqua frizzante prima di dormire

In molti si chiedono: bere acqua frizzante prima di andare a dormire fa male al nostro corpo? Molti studiosi sconsigliano l’acqua frizzante prima di andare a dormire. L’anidride carbonica che contiene, infatti, potrebbe provocare dei fastidiosi gonfiori. Inoltre, sembra faciliti l’insonnia. Ovviamente, questa conseguenza è del tutto soggettiva. Bisogna sempre controllare come il nostro corpo reagisce a questi stimoli. Non tutte le persone, infatti, hanno la stessa soglia di tolleranza.

Ma comunque, si consiglia fortemente di optare per l’acqua naturale, soprattutto la notte. Prima di andare a dormire, è sempre meglio l’asciare l’acqua frizzante nel frigorifero.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Quando è meglio berla?

Se siete dei fan dell’acqua frizzante, ecco quando dovreste berla. Durante i pasti sarebbe l’orario indicato. Cercate di non esagerare. Tre bicchieri al giorno saranno più che sufficienti!

Il consumo costante ed eccessivo di acqua frizzante, infatti, può causare dei disturbi al nostro corpo! Un esempio? Gonfiore addominale e smalto ai denti rovinato! Insomma, è sempre meglio stare attenti.

Dunque, ora sai se bere acqua frizzante prima di andare a dormire fa male al nostro corpo. Ecco la verità. Cercate di scegliere con cura. L’acqua naturale prima del riposo sarà sicuramente la scelta migliore. In questo modo sarete sicuri di dormire sereni e di preservare la vostra salute!