Bere acqua durante i pasti fa male? Tra i tanti luoghi comuni alimentari diffusi, non è raro sentire nominare quello secondo il quale bere acqua durante i pasti ”fa male alla digestione”. Tuttavia, è vero o non è altro che il solito falso mito? Scopriamolo.

L’importanza di bere molta acqua

Nel quinto e nel secondo capitolo delle sue Linee Guida per una sana alimentazione italiana rispettivamente del 2003 e 2018, l’INRAN (dal 2013 CRA/NUT, Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) ha ribadito l’importanza di assumere acqua per il nostro organismo. Oltre a far ciò, ha sfatato diversi falsi miti su questo discusso argomento.

L’acqua non contiene calorie e in quanto tale non fa ingrassare, non è vero che il calcio presente nell’acqua causa la formazione di calcoli renali. Il minerale in questione, infatti, è presente in maniera consistente in molte qualità di acqua. Studi risalenti ai primi anni del 2000 hanno inoltre dimostrato che il corpo ha una buona capacità di acquisire il calcio contenuto al suo interno. Anzi, addirittura lo fa in maniera simile a quello nel latte! Quindi, un’altra buona ragione per berne. Quanto spesso e quanta? Bisogna berne 1,5/2 litri al giorno dissetandosi frequentemente e a piccoli sorsi.

Attenzione: non bisogna bere acqua solamente quando si sente lo stimolo di farlo, tutt’altro! Più si è avanti con l’età, più è meglio farlo anche quando non se ne sente lo stretto bisogno.

La risposta alla domanda

Non è vero! Bere non oltre i 600-700 ml di acqua durante un pasto favorisce una digestione migliore. Rimane pur sempre vero che non bisogna esagerare. L’assunzione di troppa acqua, infatti, potrebbe finire per diluire i succhi gastrici. Di conseguenza, i tempi di digestione si potrebbero dilatare. Niente di catastrofico, si parla infatti di un lieve allungamento di questi ultimi.

In sostanza, non c’è nessuna ragione degna di nota per cui non bere acqua durante i pranzi! Si ricorda che non esiste nessuna bevanda in grado di ”sostituire” l’acqua. Gassata o naturale, dovrebbe essere assunta nella dose giornaliera raccomandata.

