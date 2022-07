Bene frutta e verdura ma per la salute di cane e gatto aumentando le difese anche questi integratori

C’era una volta il cane e quella sua discendenza diretta dal lupo. Avvicinatosi agli accampamenti e ai villaggi dell’uomo, ha cominciato a vivere dei suoi avanzi. Secoli di fedele compagnia, hanno portato invece questo amico a quattro zampe a diventare un vero e proprio componente della famiglia. Purtroppo, molti ancora non la pensano così e trattano malissimo i loro cani, abbandonandoli anche al loro destino. Ma, per tutti coloro invece che vogliono bene al proprio quadrupede, la dieta, assieme al movimento, diventa davvero molto importante. All’inizio, quando sono cuccioli, per una crescita corretta, così come facciamo con neonati e bambini. E, allo stesso modo, quando sono anziani, intervenendo con degli integratori, proprio come si fa con genitori e nonni. Avvalendoci dell’esperienza di consulenti veterinari, ecco quali potrebbero essere i prodotti jolly per la salute dei nostri cani. Stando anche attenti a non commettere certi errori nella loro educazione.

Quali sono i migliori integratori da dare anche ai gatti

Bene frutta e verdura ma per la salute di cane e gatto, soprattutto a una certa età il veterinario potrebbe consigliarci anche degli aiuti. Senza entrare ufficialmente nel dettaglio dei nomi e dei prodotti, perché sarà il nostro veterinario a farlo, vediamo invece i nutrienti che potrebbero aiutare i nostri cani. Ma, anche i nostri gatti, che pur rimanendo a lungo più agili dei cani, vanno comunque incontro alla vecchiaia. Ricordano quindi gli esperti che i nostri amici potrebbero avere bisogno di:

acidi grassi omega 3 e 6 perché potrebbero contribuire a mantenere più sani ed elastici muscoli e tessuti, tra cui anche il cuore;

calcio e minerali per mantenere più forti le ossa, la spina dorsale e la dentatura;

vitamina K per migliorare il trasporto del calcio nelle ossa;

vitamina H o biotina per migliorare la struttura del pelo, delle unghie, ma anche per prevenire la formazione della forfora.

Abbiamo anticipato sopra, ma lo ricordiamo ancora, che sarà il nostro veterinario, medico ufficiale degli amici a quattro zampe, a prescriverci eventualmente gli integratori di cui sopra. Sicuramente, come consigliano proprio gli esperti, in questo periodo dell’anno ci sarebbe un frutto che farebbe molto bene anche ai cani. Ci riferiamo all’anguria, che con le sue proprietà diuretiche e la tanta acqua presente, sarebbe un valido alimento anche per i nostri cani. Frutto, tra l’altro che, grazie alla sua dolcezza è anche particolarmente apprezzato dai nostri cani. Attenzione, però a non esagerare, perché quantitativi eccessivi, potrebbero sovraccaricare l’attività dei reni. Qualche pezzetto ci potrebbe stare, ma non diamogliene delle fette intere.

