È iniziato il mese di marzo e l’aria di primavera si fa sempre più sentire. La bella stagione mette voglia di viaggiare e fare gite all’aria aperta. Se si sceglie di spostarsi un po’ lontano da casa, si può cogliere l’occasione per fare addirittura un bel weekend. In qualunque parte dell’Italia viviamo, riusciremo sempre a trovare qualche splendido posticino da scoprire. Da Nord a Sud, il Bel Paese è infatti costellato da magnifiche perle.

Nel presente articolo andremo a suggerire ai Lettori di ProiezionidiBorsa un luogo che regala scorci paradisiaci.

Ben due belvedere mozzafiato in questa splendida località che tutto il Mondo ci invidia perfetta da visitare in primavera

La Costiera Amalfitana è senza ombra di dubbio un vero e proprio gioiello. Il miglior modo per apprezzarla al meglio è andarci proprio nelle mezze stagioni. Evitando quindi l’estate, quando viene presa d’assalto da migliaia di turisti. Nello specifico, in questo articolo ci concentreremo su Ravello, magnifico borgo arroccato a picco sul mare. Simbolo di Ravello è Villa Rufolo, sita proprio nel centro storico del paese.

Si tratta di un edificio a dir poco unico. Caratterizzato da un affascinante miscuglio stilistico che ripercorre e rappresenta la sua storia, viene spesso definito come “una piccola Alhambra”. Gli stili architettonici che convivono sono infatti quello arabo, normanno e romanico.

Si resta a bocca aperta nel delizioso chiostro interno, circondato da colonnine decorate con intarsi e decorazioni. Ma il bello deve ancora venire. Il fiore all’occhiello di Villa Rufolo sono infatti i suoi giardini lussureggianti. Costruiti a terrazze affacciate sull’incantevole mare della Costiera, offrono splendide fioriture per gran parte dell’anno.

Altre bellezze da ammirare a Ravello

Una volta che si è a Ravello, va assolutamente visitata anche Villa Cimbrone. Anche qui, troviamo magnifici giardini affacciati sul mare da cui ammirare scorci davvero unici. Il simbolo di Villa Cimbrone è la Terrazza dell’Infinito, un romanticissimo belvedere a picco sul mare incorniciato da una fila di busti in marmo bianco. Il netto contrasto tra il bianco delle statue e il blu di cielo e mare è qualcosa di davvero indescrivibile!

Abbiamo così visto che vi sono ben due belvedere mozzafiato in questa splendida località.

Altre località imperdibili nei dintorni di Ravello

Con un fine settimana a disposizione, partendo da Ravello, è possibile fare tappa anche in altre incantevoli località della Costiera. Anzitutto, non si può non visitare Amalfi, che è adagiata proprio ai piedi di Ravello. Qui, è imperdibile il Duomo di Sant’Andrea con la scenografica scalinata e il magnifico chiostro interno.

Dalla parte opposta, suggeriamo invece una tappa a Maiori e Minori. La prima è una tranquilla cittadina nota per la lunga spiaggia di sabbia fine. Nell’adiacente Minori c’è il sito archeologico di una antica villa romana.

Con più giorni a disposizione, si può visitare l’intera Costiera partendo da Vietri, con le sue coloratissime ceramiche, fino ad arrivare alla raffinata Positano. Senza ovviamente dimenticare una tappa a Cetara per degustare le sue rinomate alici.

Un viaggio in Costiera Amalfitana appaga gli occhi con le sue bellezze naturalistiche ma anche il palato, grazie alle sue straordinarie prelibatezze gastronomiche.

