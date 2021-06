Per quest’estate molti sono alla ricerca di un’oasi dalla bellezza mozzafiato e di un mare immerso nella natura selvaggia. La Redazione di Viaggi e Turismo di ProiezionidiBorsa ha la soluzione e porta i suoi Lettori direttamente in Calabria. A Parghelia sorge la spiaggia di Michelino, uno spettacolo da visitare almeno una volta nella vita. Ben 240 gradini portano a questa spiaggia paradisiaca tra le più belle d’Italia. Ecco come raggiungerla e di quanta bellezza godere.

La spiaggia di Michelino a Parghelia è un’oasi dal mare cristallino e dalla sabbia fine

A incorniciare l’acqua trasparente è una bellissima scogliera che cade a picco sul mare. La sabbia è talmente fine da ricordare paesaggi tropicali ed è questa la destinazione perfetta per chi desidera godere di un contatto con la natura. Recentemente questa spiaggia pare essere uno dei 100 luoghi più belli d’Italia. Il visitatore desideroso di ammirare tutta questa bellezza deve prima raggiungere il piccolo comune di Parghelia in provincia di Vivo Valentia. Per arrivare alla spiaggia occorre percorrere ben 240 gradini e una discesa che accompagna il visitatore lungo le bellezze offerte dalla natura. Il nome di questa spiaggia sembra derivare da una struttura antica dedicata proprio a San Michele. A fare da sfondo a tutta questa bellezza è anche lo Stromboli.

Il verde della natura sembra quasi abbracciare la sabbia chiara e sottilissima che precedere il mare cristallino. Questa spiaggia, scalinata a parte, è perfetta non solo per coppie e visitatori singoli ma anche per le famiglie. Ogni anno sono tanti i visitatori che scelgono proprio questa spiaggia per trascorrere piacevoli pause dalla vita quotidiana.

A chi visita questa spiaggia suggeriamo di parcheggiare la macchina nella zona residenziale e di portare con sé tutto il necessario. Sulla spiaggia non è possibile trovare strutture attrezzate a lido o dove poter pranzare o cenare. Dalla spiaggia è possibile anche ammirare parte della bellissima Tropea. E chi decide di visitare la spiaggia di San Michelino non può non far tappa anche alla spiaggia “il paradiso del sub”. Quest’altra oasi non troppo distante offre l’occasione di effettuare immersioni indimenticabili!