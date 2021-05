Ogni chef che si rispetti sa che l’aglio è insostituibile per preparare alcune ricette. Si pensi ad esempio agli spaghetti con le vongole: cosa sarebbero senza l’aglio? O altri primi di pesce il cui sapore si esalta proprio con questa pianta dal gusto inconfondibile.

Tuttavia, non tutti amano l’aglio e sono letteralmente terrorizzati dal suo effetto non proprio piacevole. Sappiamo infatti che, oltre ad esaltare il sapore delle pietanze e fare molto bene all’organismo, regala anche un alito a prova di vampiro.

Inoltre, seppure apporti incredibili benefici all’organismo, purtroppo tante persone non riescono a digerirlo con facilità. Alla luce di tutto questo, l’unica cosa che viene da pensare è di farne a meno e di non utilizzarlo in cucina. Noi della Redazione abbiamo trovato una soluzione alternativa.

Bello da vedere e buono da mangiare il sostituto dell’aglio che non lascia un alito cattivo e si digerisce con estrema facilità

L’alternativa è l’aglio orsino, di cui abbiamo già parlato in questo articolo. Si tratta di una pianta erbacea che è possibile coltivare anche in casa. La sua particolare forma lo rende simile ai classici fiorellini bianchi che troviamo nei campi e nei giardini, ma le sue caratteristiche sono ben diverse. Infatti, è bello da vedere e buono da mangiare il sostituto dell’aglio che non lascia un alito cattivo e si digerisce con estrema facilità.

Oltre alle innumerevoli proprietà benefiche per l’organismo, le sue peculiarità stanno proprio in questo. A differenza dell’aglio canonico, l’orsino risulta facilmente digeribile e soprattutto non lascia il classico alito da svenimento.

Inoltre, il suo sapore delicato è perfetto da utilizzare in cucina sia per piatti prelibati che per realizzare un’incredibile tisana diuretica.

Tisana

Per prepararla basta prendere alcune foglie di aglio orsino e lasciarle in infusione in acqua bollente per una decina di minuti. Filtrare e servire al naturale. Si consiglia di berla senza zucchero, così da non coprirne il particolare sapore e approfittare al massimo dei suoi effetti diuretici.