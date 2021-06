Torniamo a parlare di Italia e dei suoi borghi. Molto spesso si pensa che i borghi siano posizionati in alto lontano da tutto e da tutti. A volte questo è vero, altre volte invece se si conoscono i posti giusti ci si rende conto che a pochi chilometri ci sono luoghi stupefacenti.

Bellissimo borgo medioevale da visitare che si trova in Toscana vicino il mare

Un esempio è proprio questo bellissimo borgo che si trova in Toscana. La Toscana è molto famosa per le sue città d’arte e per il bellissimo mare che bagna la sua costa. Esiste questo piccolo borgo che è posizionato in un luogo strategico perché vicino al mare e vicino l’arte. E ovviamente il borgo stesso offre delle bellezze molto particolari.

Montescudaio, provincia di Siena

Stiamo parlando di Montescudaio, un delizioso e piccolo borgo che si trova in provincia di Siena. Dal punto più alto del borgo si vede il mare in lontananza e tutti i dintorni. E questo bellissimo borgo medioevale da visitare che si trova in Toscana vicino il mare deve la sua fortuna proprio alla sua posizione.

La storia

Il nome deriva dal latino e significa Monte degli Scudi. Nel 1091 il conte Gherardo Della Gherardesca fondò un monastero dove attorno si creò il primo nucleo abitativo. E con il tempo divenne un borgo importante della zona. Il borgo chiuso all’interno di mura alte circa 15 metri offre bellissimi luoghi da visitare. Partendo dalle chiese fino ad arrivare alla casa dello scultore Italo Griselli. Passeggiando per le sue vie è possibile ancora respirare l’aria con il suo sapore medioevale.

C’è pure il mare

Il borgo come abbiamo accennato prima ha una bellissima vista sul mare. Questo perché non è troppo distante. Infatti a solo 8 chilometri circa di distanza vi è il mare di Cecina, località famosa di mare in Toscana.

