Esiste una bellissima pianta molto colorata per decorare aiuole e giardini di casa dalla scelta mai banale. In giardino si piantano un po’ sempre le stesse piante: rosa, petunia, echinacea e via dicendo.

Sarebbe bello invece decorare il giardino di casa con dei fiori un po’ particolari e mai banali. In questo modo le aiuole di casa saranno veramente uniche. Oggi allora vediamo una pianta molto bella che sta benissimo al sole e che renderà il giardino un vero tesoro.

Oggi quindi parleremo del nasturzio, un fiore molto delicato che viene dal Cile e dal Messico. Esistono più di 90 specie e sono quasi tutte delle piante cespugliose. Queste piante possono crescere fino a 20 centimetri e durante il periodo estivo regaleranno dei fiori dalle sfumature rosse, gialle e arancioni. Il fiore può nascere sia singolarmente sia doppio.

Ama il sole

Il nasturzio è una pianta che ama il sole, quindi può essere un’ottima alternativa alla rosa. Se abbiamo un giardino che è sempre baciato dal sole, allora questo fiore è perfetto. Magari tutti i vicini hanno scelto le rose, e perché non variare con un altro fiore altrettanto bello e colorato?

L’irrigazione

Non è una pianta che ama la troppa acqua, quindi bisogna assolutamente evitare di esagerare creando dei ristagni. Non è però nemmeno una pianta che sopporta la siccità. Quindi bisogna sempre tenerla abbastanza umida durante tutto l’anno. D’estate, periodo più caldo, invece può essere annaffiata abbondantemente.

I semi del nasturzio

I semi di questa pianta sono abbastanza grandi e vanno piantati a circa 5 centimetri di profondità nel terreno in gruppi di 3 o 5 semi. Si consiglia di piantarli durante il mese d’aprile. Dopo circa 2-3 settimane inizieranno a crescere le nostre piantine.

