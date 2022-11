Bellissima la razza di gatto intelligente e anallergica legata a una leggenda

Il fascino che emanano e l’alone di mistero che sembra avvolgerli fanno dei gatti degli animali domestici molto amati. Giovani e anziani li adorano perché tengono compagnia e si rendono allo stesso tempo indipendenti. A volte, però, ci si potrebbe bloccare dinanzi alla decisione di prenderne uno. Vuoi perché pensiamo che sporchi o sprigioni cattivi odori, come il frigo che abbiamo appena aperto.

Eppure, questo dipende dalla razza che scegliamo e dalle cure che le rivolgiamo. C’è un gatto, in particolare, che potrebbe far felici gli appassionati di animali domestici per le tante qualità che possiede. Tra le quali l’intelligenza sopraffina e l’eleganza senza pari.

È bellissima la razza di gatto che apparteneva ai Vichinghi

Affascinante e aggraziato come pochi, il gatto Norvegese delle Foreste potrebbe diventare il nostro miglior compagno di vita. Le sue origini sono mitiche e di un passato lontano. Si dice che i Vichinghi lo tenessero al proprio fianco mentre solcavano il mare a bordo delle navi. Ancora più interessanti sarebbero i riferimenti a leggende nel quale sembra comparire, riguardanti le vicende delle divinità nordiche. Uno dei racconti narrerebbe che Thor, il Dio del tuono, dovette dimostrare la sua forza sollevando questo gatto.

Non a caso, il Norvegese delle Foreste ha dimensioni imponenti e gode di una corporatura robusta e possente. Il peso oscilla tra i 5 e gli 8 kg e varia in base al sesso e all’età dell’esemplare. Il pelo che lo ricopre per intero è lungo e folto, come quello di alcuni cani particolari. In natura lo possiamo trovare di colore bianco, rosso e nero, ma anche blu e tendente al crema. Sono tutti elementi che rendono bellissima la razza di gatto in questione. Inoltre, i livelli bassi di proteina D1 ridurrebbero al minimo il rischio che possa causare allergie.

Un animale tranquillo e dalla buona salute

A dispetto della sua grandezza, il Norvegese delle Foreste è un felino docile che ama stare in compagnia. Anche se non richiede molte attenzioni, è in grado di sviluppare un legame indissolubile con chi lo accudisce. La sua docilità e l’atteggiamento paziente lo rendono un compagno di giochi indicato anche per i bambini. In media ha un’aspettativa di vita tra i 12 e i 18 anni. La salute è buona, ma si consigliano esami periodici contro la cardiomiopatia ipertrofica. Nell’alimentazione prediligiamo cibi ricchi di proteine, ma evitiamo i cereali come il riso, che potrebbero scatenare allergie.

Una soluzione per lasciare il gatto quando si va via

Anche se non vorremmo mai separarci dai nostri amici pelosi, a volte potrebbe arrivare l’ora di partire per qualche giorno. Se non abbiamo nessuno che possa accudirli, non potremo di certo lasciarli a casa soli. Per cui, il luogo più indicato potrebbe essere una pensione per animali. Prima di lasciarveli, però, assicuriamoci che la struttura scelta disponga delle licenze idonee. Verifichiamo anche che ci sia spazio a sufficienza per il micio e che sia controllato regolarmente. È ugualmente importante, poi, riferire ai responsabili delle sue condizioni di salute ed esigenze alimentari. Infine, non dimentichiamoci di portare con noi il libretto sanitario dell’animale.