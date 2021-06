Gli hair trend estivi sono veramente tanti e diventano tendenza assoluta quando le star iniziano a portali. Durante il periodo estivo, soprattutto coloro che hanno i capelli lunghi soffrono molto il caldo e quindi ricadono nella solita coda di cavallo o nella treccia. Ma ovviamente non sono le uniche acconciature che si possono fare, perché ce ne sono tante altre.

Bellissima acconciatura da fare a casa pronta in soli 3 minuti amatissima da Chiara Ferragni

Questo è il caso dell’half bun, ovvero della mezza cipolla alta o mezzo chignon alto. Per realizzare questa acconciatura a casa il metodo è molto semplice e non ci sarà bisogno di molto tempo. Parte dei capelli saranno raccolti in un semi chignon sopra la testa e il resto dei capelli invece cadranno lungo la schiena o ai lati. E ovviamente anche di questa bellissima acconciatura da fare a casa pronta in soli 3 minuti amatissima da Chiara Ferragni ci sono tantissime varianti.

Come fare l’half bun

Come scritto sopra fare questa acconciatura in casa non è particolarmente difficile. Ed esiste la variante con due ciocche di capelli davanti e quella senza.

Per fare la prima sarà necessario lasciare le due ciocche di capelli, che partono dalla fronte, libere, mentre il resto lo raccogliamo in uno chignon spettinato. Per realizzare lo chignon bisogna dividere con un pettine i capelli a metà in orizzontale, prendere la parte davanti e chiuderla in uno chignon alto. Ricordandoci di lasciare due ciocche fuori che saranno quelle davanti.

Se invece non si desidera nessuna ciocca allora basta raccogliere tutti i capelli davanti e chiuderli nello chignon. Questa pettinatura è amatissima dall’imprenditrice digitale che infatti l’ha usata in più occasioni. Come il lancio della sua linea Nespresso x Chiara Ferragni a Madrid oppure per una giornata in famiglia al lago di Como.

