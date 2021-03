È possibile potenziare la propria bellezza bruna grazie all’utilizzo intelligente del caffè. Ecco come preparare questi prodotti vegan fai-da-te con l’aiuto degli Esperti di Beauty di ProiezionidiBorsa.

Riflessante per capelli

Con del caffè avanzato e freddo è possibile ravvivare il colore dei capelli scuri mescolandolo a pochissimo balsamo da tenere in posa per dieci minuti, prima di sciacquare e asciugare.

Durante la preparazione dell’henné, si può aggiungere una quantità di fondi di caffè per ottenere riflessi brillanti per i capelli scuri.

Chi ha i capelli chiari, invece, può creare dei riflessi dorati utilizzando fondi di caffè spalmati su alcune ciocche per tutta la lunghezza e avvolgendole per trenta minuti nella pellicola.

Uno scrub tutto vegan

I fondi di caffè sono utili per ottenere uno scrub corpo molto semplice, che si ottiene mescolandoli con olio di oliva e miele. Il composto sarà così facilmente massaggiabile sulla pelle.

Insistendo in particolare sulle zone ruvide di talloni e gomiti. Per arginare la sudorazione è utile il pediluvio energizzante contenente del caffè avanzato.

Copri occhiaie espresso

Bellezza dalla testa ai piedi col caffè. Una maschera efficace contro le occhiaie si può produrre da soli con caffè, yogurt magro e limone. Applicare delicatamente e lasciare in posa per trenta minuti, senza sfregare. Poi sciacquare e massaggiare con crema contorno occhi.

Bellezza dalla testa ai piedi col caffè

Per esaltare la pelle dorata o ravvivare l’abbronzatura si può utilizzare una maschera al caffè che ricicla i fondi. Basterà mescolare due cucchiai di fondi di caffè, due cucchiai di cacao, due cucchiai di latte o yogurt vegetale, un cucchiaio di miele.

La maschera deve essere applicata sulla pelle umida massaggiando e lasciata agire in posa per venti minuti prima di sciacquare. Una maschera levigante si prepara con caffè e olio di oliva. Invece, per rigenerare, si usa caffè macinato e miele.