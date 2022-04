Manca davvero poco al giorno di Pasqua. Per celebrare la più importante festività primaverile, molti si riuniranno a tavola con i parenti per il classico pranzo. Come da tradizione, ogni Regione ha specialità tipiche: dalla torta pasqualina all’agnello, dalla colomba alla pastiera. Quando si hanno ospiti, oltre alle portate da servire, bisogna tener presente anche il fattore estetico perché, come si suol dire, “anche l’occhio vuole la sua parte”. Una bella tavola, apparecchiata con arte e buon gusto, e magari con qualche dettaglio particolare, riesce a distogliere l’attenzione da un piatto poco ben riuscito o non troppo gustoso.

La Pasqua cade sempre nel bel mezzo della primavera, la stagione dei fiori e della natura che si risveglia. La tavola di Pasqua, quindi, vuole colori chiari e tenui. L’atmosfera che si andrà a creare deve essere fresca, leggera e soave. Senza dimenticare, ovviamente, quel pizzico di raffinata eleganza che, nelle occasioni speciali, non può mai mancare. Nelle prossime righe andremo a suggerire alcune idee da cui trarre ispirazione. Come sempre, in ambito fai da te, non ci sono regole fisse. Suggeriremo alcune idee e poi, ognuno, in base ai propri gusti e al materiale a disposizione, potrà farne libera interpretazione.

Belle idee e consigli preziosi per abbellire e apparecchiare la tavola di Pasqua con fiori e decorazioni fai da te

Come già accennato, sulla tavola di Pasqua i protagonisti dovranno essere i colori chiari, tenui e delicati, nonché i tipici motivi primaverili. Potremmo sfruttare sia i classici elementi primaverili, come i fiori, che i simboli pasquali, come uova, pulcini e coniglietti. Se il desiderio è quello di dar vita ad una tavola molto elegante, meglio puntare su uno stile total white. In ogni caso, evitare, comunque, qualsiasi tipo di colore troppo acceso e vivace.

Il centrotavola è un elemento che non può mancare

Cominciamo dalla soluzione più semplice: un bel vaso con fiori di stagione, meglio se non troppo profumati, perché il profumo potrebbe dar fastidio ai commensali. Per un risultato più sofisticato, potremmo invece interpellare un bravo fiorista che saprà realizzare una bella composizione floreale giocata sui nostri colori preferiti. Senza spendere soldi da un professionista, invece, possiamo creare anche da noi un bel centrotavola. Qualche semplice idea? Un’alzata per dolci riempita con ovetti colorati (magari di cioccolato) e rametti di fiori di ciliegio o pesco. Con la rafia, possiamo realizzare un finto nido in cui disporre uova colorate e teneri pulcini di peluche. Ed ancora, un bel vaso trasparente riempito con tanti ovetti colorati.

Come si sarà ormai potuto capire, gli ingredienti base per le decorazioni pasquali sono i fiori di stagione e le uova (vere o di cioccolato) di dimensioni normali o più piccole. Ed ancora teneri coniglietti e pulcini. Giocando con questi elementi, possiamo poi realizzare anche i segnaposto e decorare i tovaglioli. Ed ecco qui, alcune belle idee e consigli preziosi per abbellire la nostra tavola di Pasqua!

