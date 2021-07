Gli insetti sono una vera tortura, non permettono di vivere bene e in tranquillità in giardino o terrazza. La paura di essere ricoperti di punture di zanzara, per poi grattarsi per ore, limita i movimenti. Ma spesso anche dentro casa, in sala da pranzo, gli insetti riescono a rovinare ogni momento.

Risolvere il problema con vari spray, anche biologici o naturali, non è l’unica alternativa. Scegliere alcune piante da coltivare, può essere una soluzione efficace e naturale. Alcuni vegetali, infatti, sono dei repellenti potentissimi, contribuisco a tenere lontano fastidiosi insetti ed a rendere l’ambiente più profumato.

Belle e colorate queste piante sono vere paladine del giardino e dell’orto, allontanano gli insetti e decorano gli spazi

Vediamo quali sono.

Calendula

Pianta rustica, famosa in antichità per le proprietà lenitive, si può piantare in orto ed anche in giardino. Ha bisogno di pieno sole e produce dei fiori allegri gialli e arancioni, simili alle margherite. È utile ad allontanare mosche, parassiti e zanzare, contemporaneamente è una gioia per gli occhi.

Petunia

Pianta che arriva dall’America, facile da coltivare, i suoi fiori più conosciuti sono a campanella, leggiadri ed eleganti, viola, rosa e bianchi. Basta un po’ di attenzione per coltivarla al sole, in vaso o accanto l’orto, per difenderlo da zanzare e afidi.

Pianta di brocca

Da piantare fuori al sole e con la giusta umidità, questa pianta carnivora eliminerà mosche, formiche e scarafaggi. Grazie alla sua trappola a forma di brocca, si nutrirà di tutti quegli insetti che detestiamo.

Nasturzio

Questa pianta originaria del Perù, rallegra gli esterni con i suoi profumi e colori dal forte impatto visivo. Per vivere ha bisogno di caldo ed è piuttosto invadente. Allontana lumache, afidi e cocciniglie, ma anche le zanzare ed è amico delle api, utili al nostro orto.

Tagete

Utilizzato in giardino, ma anche coltivato in vaso, il tagete è detto “garofano d’india”. I suoi fiori, eccentrici e colorati, da un lato tengono lontano gli insetti, dall’altro attirano quelli impollinatori.

Non solo belle e colorate, queste piante sono vere paladine del giardino e dell’orto che tengono alla larga insetti fastidiosi.