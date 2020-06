Beauty routine. Qual è quella giusta per l’estate? Prendersi cura della propria pelle è molto importante. E conviene farlo sin da giovani. Non bisogna iniziare a prendersi cura di se stessi già quando iniziano a comparire le prime rughe. Prevenire è sempre meglio che curare, questo vale anche nel mondo della skincare. I prodotti per la pelle sono tantissimi e ogni tipo di pelle ha ovviamente quello adatto a sé.

I vari tipi di pelle

Parlando di Beauty routine, qual è quella giusta per l’estate? La pelle si può suddividere in grassa, mista o secca. Spetta a voi capire qual è la vostra e di conseguenza agire con dei prodotti mirati. Sicuramente se la vostra pelle è grassa non bisogna usare prodotti grassi perché questi andranno ad aumentare lo strato grasso della vostra pelle. Mentre invece si consiglia per coloro che hanno una pelle secca. Quelli che hanno una pelle mista diciamo che sono i più fortunati invece.

Beauty routine. Qual è quella giusta per l’estate?

Bisogna partire da una sana detersione del viso. Per coloro che si chiedono, a proposito di Beauty routine, qual è quella giusta per l’estate, è bene partire dalla pelle. A coloro che hanno una pelle secca si consiglia anche una doppia detersione. In cosa consiste? Applicare prima un olio detergente sul viso e poi usare un detergente schiumoso per detergere bene il viso. L’olio applicato andrà a nutrire, ma allo stesso tempo detergere il viso. Evitando una detersione troppo aggressiva sulla pelle sensibile. In seguito è opportuno applicare un tonico. Il tonico serve perché va a pulire in profondità la pelle. Rimuovendo sporcizia e inquinamento. Infine una volta che il tonico si è assorbito andate ad applicare la vostra crema idratante. Per l’estate si consiglia un crema leggera che non appesantisca lo strato della pelle.

La crema solare

Mentre per l’inverno è possibile usare una crema un po’ più nutriente. È fondamentale durante l’estate utilizzare la crema solare, anche se non si è al mare. Infatti il consiglio è quello di utilizzare una crema idratante dove all’interno è presente un filtro solare, nel caso in cui non si è impossesso di una crema del genere, dopo l’idratazione applica allora una crema solare viso sulla pelle. Perché ricordate che il sole è il miglior nemico della vostra pelle se questa non è protetta.