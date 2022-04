Bastimenti carichi di fortuna e amore a Pasqua e Pasquetta per Gemelli e Bilancia e altri due inaspettati segni d’acqua

La Pasqua è alle porte e per molti sarà un’occasione per concedersi del tempo da passare in famiglia e con gli amici.

Ad essere particolarmente rincuoranti, al momento, sono anche le previsioni meteo.

A dispetto infatti di quanto si crede, ovvero che a Pasquetta piova sempre, in quei giorni dovrebbero attenderci belle giornate di sole.

Per questo potremo anche avventurarci in qualche gita fuori porta, una volta tanto senza troppi timori, ma con allegria ed ottimismo.

Questo è ancor più vero per alcuni segni zodiacali, per i quali nei prossimi giorni le stelle sembrano essersi allineate nel verso giusto.

Tra i prescelti dagli astri ci sarebbero Gemelli e Bilancia ed altri due segni d’acqua, che non si aspettano minimamente questa svolta positiva.

Per tutti loro si prevedono bastimenti carichi di fortuna e amore a Pasqua e anche nei giorni a seguire.

Viaggi, incontri fortunati e soddisfazioni lavorative al rientro

Iniziamo dai nati sotto al segno dei Gemelli.

Per loro si prevedono delle giornate ricche di sorprese, soprattutto in amore.

Chi è in coppia e sta vivendo un momento di stallo proprio in questi giorni ritroverà complicità e intesa, anche sotto le lenzuola.

Per i single si prospettano invece interessantissimi incontri e svolte inaspettate per chi attende delle risposte da tempo.

Occhio anche alle occasioni d’oro che potrebbero capitare in campo lavorativo.

Al rientro sia i Gemelli che i Bilancia potrebbero incontrare grosse soddisfazioni che matureranno proprio nel corso del weekend e l’inizio della settimana.

Possibili scatti di carriera e riconoscimenti per entrambi.

I Bilancia in cerca di occupazione, dopo aver inviato curriculum su curriculum, potrebbero ricevere contatti decisivi.

Per questo invitiamo anche loro ad assecondare con tanti pensieri positivi quest’ondata di fortuna, che “invaderà” letteralmente tutti gli ambiti di vita dei “bilancini”.

Bastimenti carichi di fortuna e amore a Pasqua e Pasquetta per Gemelli e Bilancia e altri due inaspettati segni d’acqua

I fortunatissimi di Pasqua non finiscono qui.

Ci sono anche altri due segni zodiacali che andranno fortissimo; si tratta di due amatissimi segni d’acqua che in questo periodo hanno arrancato un po’.

Ci riferiamo a Cancro e Pesci.

Per i nati del Cancro gli spostamenti saranno super fortunati.

Evitiamo, dunque, di rintanarci per riflettere su quanto può esser andato storto in questi primi mesi del 2022.

Le stelle sembrano favorire giornate all’insegna dell’amore, sia per chi è single e attende l’anima gemella sia per le coppie.

Staccare dal lavoro per qualche giorno, almeno con la mente, preparerà i Cancro a sfide interessantissime e svolte inaspettate.

Anche i nati sotto al segno dei Pesci potranno festeggiare dormendo sonni tranquilli.

Sono tante le situazioni in sospeso e per le quali da tempo stanno impiegando forze e facendo sacrifici.

Stavolta potrebbe davvero andare tutto bene, ma proprio tutto.

