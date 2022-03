Basterebbero due elettrodomestici a poco prezzo per assicurarci buona scorta in dispensa ma soprattutto un corposo risparmio di soldi sulla spesa

Siamo tutti alla ricerca del risparmio. Infatti la voce della spesa alimentare è quanto mai pesante sul bilancio familiare ora che l’aumento dei prezzi è arrivato sugli scaffali del supermercato. Un metodo per risparmiare è sicuramente quello di approfittare delle confezioni formato convenienza. Ciò che fa desistere molti dall’acquistare queste confezioni è la cosiddetta data di scadenza entro cui consumare il prodotto. Ad esempio per una coppia di persone over 70 sarà difficile mangiare entro pochi giorni un trancio dai 500 grammi di prosciutto. Vediamo come risparmiare, fare scorte ed eliminare gli sprechi.

Attualmente in commercio troviamo delle macchine per il sottovuoto casalinghe davvero economiche. I prezzi partono dalle 15 fino alle 200 euro per le macchine professionali. Possiamo dire che le macchine sottovuoto sono davvero comode perché allungano la durata dei prodotti alimentari freschi e non. Ad esempio se non riusciamo a consumare un intero filone di pane in due o massimo tre giorni, possiamo metterne una parte sottovuoto. Il pane sottovuoto durerà indicativamente 7 giorni. Naturalmente i giorni variano a seconda tipo di pane e di macchina utilizzata. Se poi fossero cibi freschi da mettere in frigorifero, potremmo creare una scorta per almeno due settimane. Le verdure fresche, messe sottovuoto, possono durare anche 15/20 giorni.

La comodità del sottovuoto sta anche nel poter variare l’alimentazione. Nel caso precedente, ad esempio, non dovremo mangiare per giorni, a pranzo e cena, prosciutto per finire il trancio prima che deperisca. Per quanto riguarda le buste da utilizzare va detto che 100 pezzi costano all’incirca 18 euro. Sono da preferire quelle groffate perché garantiscono maggiore resistenza del sottovuoto.

L’essiccatore

Un altro elettrodomestico molto comodo è l’essiccatore che serve a disidratare frutta, verdura o semi tramite un flusso di aria calda. È molto utile anche per chi possiede un orto perché si riescono a gestire bene le eccedenze. Eliminare l’umidità e l’acqua negli alimenti significa conservarli a lungo in modo sano e senza alterarne le proprietà nutrizionali. L’essiccatore si compone di una serie di cestelli per predisporre le verdure o la pasta o la frutta. Ha un prezzo che oscilla tra le 40 alle 200 euro sempre per i modelli professionali.

Una volta essiccato l’alimento desiderato occorrerà conservarlo in barattoli di vetro lontano dalla luce del sole.

