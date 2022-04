Il bagno è una stanza che sta gradualmente diventando sempre più grande rispetto alla metratura generale della casa. Se una volta era destinata solo ai servizi e all’igiene personale ora vi trascuriamo molto più tempo. Dai trattamenti per il viso fino alla messa in piega dei capelli fino alle coccole per il benessere come i pediluvi.

Basterebbero 5 oggetti per trasformare il nostro bagno in un piccolo centro benessere casalingo con una piccola spesa dalle 6 alle 90 euro

Ci sono dei piccoli oggetti che a poco prezzo potrebbero trasformare la nostra stanza da bagno in un piccolo centro benessere. In questo articolo andremo a vederne alcuni.

Soffione per cromoterapia

Secondo i principi della cromoterapia, i colori esercitano un’influenza particolare sul nostro cervello e sul nostro organismo. Il blu, ad esempio, ci offre calma e rilassa i battiti cardiaci, il rosso invece ci darebbe forza votale ed energia. Sfruttando i principi della cromoterapia sono stati sviluppati dei soffioni per la doccia con LED incorporati che proiettano una luce colorata. Nel soffione è contenuto un piccolo motore che si attiva grazie al flusso dell’acqua. Non vi è alcuna presa di corrente né batteria in quanto l’energia utilizzata è quella cinetica dell’acqua. Il prezzo può variare dai 6 euro di un soffione a cornetta, fino ai 30 euro di un soffione a pioggia, da soffitto.

Tappetino per la doccia pedicure

Fra i molteplici tappetini antisdrucciolo per la doccia, ci sono dei modelli ultraccessoriati. Hanno infatti delle sagome a forma di piedi con dei rilievi in silicone, pertanto abbastanza morbidi. Se posizioniamo il piede sopra queste sagome, queste svolgeranno due funzioni. Possiamo strofinarvi i piedi senza doverci chinare per farlo ma soprattutto le sagome in rilievo stimolano il microcircolo con un’azione defaticante di piedi e gambe. Nella parte superiore del tappetino è collocata una pietra pomice dove possiamo sfregare i talloni mentre facciamo la doccia. Avremo così talloni e piedi senza calli, duroni o screpolature, perfettamente levigati.

Idromassaggio per vasca da bagno

Chi ha detto che l’idromassaggio sia solo per coloro che abbiano installato una vasca idromassaggio? In commercio troviamo delle soluzioni molto economiche che riproducono in una qualsiasi vasca il benefico massaggio dell’acqua. Il prezzo varia dalla 80 alle 90 euro. Si tratta di un piccolo motore esterno molto silenzioso che si collega tramite un flessibile ad un tappetino da fissare sul fondo della vasca. Ci sono diverse intensità per la formazione delle bolle dalla funzione relax a quella per distendere la muscolatura. Alcuni di questi idromassaggio da vasca sono dotati anche della funzione “aromaterapia” che vede la fuoriuscita di aromi dagli ugelli posti sul tappetino.

Lo scaldasciugamani

Probabilmente la maggior parte di noi dopo la doccia si infila rapidamente l’accappatoio o si asciuga con un telo bagno. Immaginiamo di uscire dalla doccia e trovare ad aspettarci un asciugamano di spugna caldissimo. Ebbene si tratta di un lusso che ci possiamo permettere tutti non solo i nababbi. Infatti il prezzo per uno scaldasciugamani è decisamente abbordabile. Il prezzo varia dalle 30 euro per i modelli del tipo servomuto fino alle 100 euro per quelli professionali con la funzione aggiuntiva di sterilizzazione.

La Sauna facciale

Per una corretta pulizia del viso e dei pori dal sebo e dagli agenti inquinanti non possiamo trascurare la sauna facciale. Questo dispositivo, che costa meno di 30 euro, produce un vapore rigenerante per la pelle del viso. Basta poggiare fronte e mento all’interno del particolare vaso erogatore e avremo la pelle detersa a fondo sfruttando i benefici del vapore.

