Lasciandoci alle spalle l’inverno, ci lasciamo alle spalle anche il problema delle mani secche. Se quindi durante i periodi freddi eravamo soliti andare in giro con la crema per le mani per idratarle, oggi questo non lo facciamo più.

Con la bella stagione, infatti, non è più necessario idratare costantemente le mani. Questo però non significa che non dobbiamo continuare ad applicare la crema. L’idratazione è comunque fondamentale, se vogliamo avere delle mani morbide e lisce.

Importante è anche fare lo scrub, come infatti lo facciamo per il viso oppure per il corpo, quando siamo in doccia, dobbiamo farlo anche per le mani. Le mani sono una delle zone dove si concentrano moltissimi batteri, dato che queste sono sempre a contatto con oggetti esterni. Ma se ci dimentichiamo di fare lo scrub alle mani, in che modo possiamo farlo quotidianamente in automatico?

Aggiungiamo degli ingredienti naturali nel sapone delle mani

Il consiglio fai da te molto efficace è quello di aggiungere determinati elementi naturali all’interno del sapone, che teniamo vicino al lavandino del bagno. In questo modo, ogni volta che ci laveremo le mani, il nostro sapone non sarà solo detergente ma anche esfoliante.

Se preferiamo, possiamo acquistare dei saponi che al loro interno hanno già un potere esfoliante. Ne avevamo consigliati alcuni veramente ottimi, che si possono trovare online o in alcuni negozi, in questo articolo. Oppure se amiamo fare le cose in casa possiamo farlo anche noi. Ma come?

Basterebbe una goccia di questo prodotto e un ingrediente naturale mischiato al sapone per avere mani sempre morbide

Anche a casa è possibile realizzare un sapone con un effetto esfoliante. Il procedimento per crearlo è molto semplice e dovremmo utilizzare tutti prodotti che già abbiamo a casa. Molti dei quali effettivamente già usiamo con altri scopi.

Per creare il nostro sapone esfoliante, infatti, basterà aggiungere al sapone liquido un pochino di bicarbonato e poi mischiare per bene. Se non vogliamo usare il bicarbonato di sodio, possiamo invece utilizzare un pochino di sale fino.

Per completare poi il tutto, aggiungiamo qualche goccia di olio di mandarino. Se amiamo l’odore di questo frutto, sarà veramente piacevole averlo anche sulle mani pulite. Ne basteranno poche e piccole gocce per avere un vero e super sapone delle mani. Per questo basterebbe una goccia di questo prodotto e un pochino di sale oppure di bicarbonato per fare lo scrub alle mani con il sapone.

