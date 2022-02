I contenitori di alimenti finiti o scaduti sono spesso un aiuto prezioso in cucina e per le faccende di casa. I vasetti di yogurt in plastica o vetro, ad esempio, possono abbellire la tavola in modo creativo. I barattoli di latta, invece, hanno almeno tre usi pratici per le piante, la cucina e le decorazioni di casa.

Una semplice bottiglia di ketchup, infine, può diventare uno strumento utilissimo per risparmiare tempo ed energia in cucina.

Come preparare la pastella per i pancake

Quando si cucinano i dolci, la maggior parte del tempo si dedica alla preparazione dell’impasto. Se non fosse per questo, probabilmente si mangerebbero dolci fatti in casa ogni giorno invece di quelli confezionati. Ma basterebbe una bottiglia di ketchup per dei pancake strepitosi da preparare in pochi minuti.

Prima di usarla, però, dovremo comunque fare l’impasto dei pancake da conservare per quando si vorranno effettivamente mangiare. Per circa 8 pezzi serviranno:

2 uova;

250 millilitri di latte;

2 cucchiaini di zucchero vanigliato;

un pizzico di sale;

2 cucchiaini di olio di semi;

200 grammi di farina 00;

2 cucchiaini di lievito per dolci.

Per preparare i pancake, montare prima gli albumi. In una terrina a parte, unire i tuorli, l’olio di semi e il latte e mescolare bene con una frusta. Setacciare quindi la farina e il lievito e aggiungere lo zucchero e il sale.

Unire gli ingredienti delle due terrine mescolando fino a ottenere un composto omogeneo. Infine, aggiungere delicatamente gli albumi.

Basterebbe una bottiglia di ketchup per dei pancake deliziosi pronti in pochi minuti anche a colazione

A questo punto, versare la pastella nella bottiglia di ketchup vuota e pulita. In questo modo, si riuscirà a dosare meglio e conservare quella avanzata.

Quando si vogliono preparare i pancake, imburrare e scaldare una padella antiaderente. Poi, aiutandosi con la bottiglia di ketchup, versare la pastella e cuocerla a fuoco basso per qualche secondo da entrambi i lati. I pancake sono pronti per essere gustati per esempio con miele, crema di nocciole, sciroppo d’acero o frutta a piacere.

Se si sceglie lo yogurt, eccone uno prodotto con latte nobile consigliato dagli esperti di Gambero Rosso.

La pastella avanzata si potrà conservare in frigorifero nella bottiglia di ketchup per qualche giorno. Se gli ingredienti usati sono freschi, potrà resistere anche per 4 giorni. Conviene quindi fare un po’ di pastella in più quando si ha tempo per conservarla e preparare dei pancake al volo.