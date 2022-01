I dispositivi elettronici, ormai, hanno completamente preso parte alla nostra vita. Tutti abbiamo in casa uno o più televisori, computer, cellulari e tanti altri oggetti tecnologici.

La tecnologia, infatti, ci semplifica la vita sotto tantissimi punti di vista.

Prendersene cura, però, può sembrare complicato, sotto diversi punti di vista. Essendo oggetti molto delicati, basta davvero poco per rovinarli.

La parte più difficile da pulire è sicuramente lo schermo. Prima di iniziare a pulirlo, però, dobbiamo tenere bene a mente che non si tratta di una comune superficie di vetro. Per questo motivo, quindi, non potremo utilizzare i classici detergenti, perché potrebbero rivelarsi troppo aggressivi.

Attenzione a non saltare questi passaggi

Per prima cosa è importante spegnere il dispositivo, scollegare il cavo di alimentazione e aspettare che si raffreddi. Quest’ultimo potrebbe sembrare un piccolo particolare, ma non è così. In caso contrario, infatti, rischieremmo di rovinare il film protettivo dello schermo.

Evitiamo anche di utilizzare fogli di giornale o stracci vecchi, ma basiamoci unicamente sull’utilizzo di panni morbidi di microfibra.

Basterebbe solo qualche goccia di questo ingrediente per pulire perfettamente lo schermo di TV, pc, cellulari e tablet senza distruggerli

Innanzitutto, dovremo eliminare tutta la polvere presente sulla TV con un panno in microfibra, morbido e asciutto. A questo punto, potremo passare alla pulizia vera e propria.

Esistono diversi metodi per prendersi cura della pulizia di questi dispositivi. La buona notizia, però, è che potremmo fare tutto anche semplicemente con un unico ingrediente: l’acqua distillata.

Una soluzione multiuso davvero efficace

Basterà versare qualche goccia di prodotto su un panno in microfibra. Passiamo, quindi, il panno su tutto lo schermo, con molta delicatezza, evitando di fare pressione.

In seguito dovremo asciugare il tutto con un altro panno in microfibra asciutto. Questo metodo ci permetterà di eliminare gli aloni di sporco presenti sulla nostra TV.

La stessa soluzione potrà essere sfruttata anche per pulire gli schermi dei nostri smartphone. È risaputo, infatti, che il cellulare è un vero e proprio concentrato di germi, visto che lo tocchiamo centinaia di volte al giorno e lo appoggiamo ovunque.

Perfetto anche per la pulizia di computer e tablet

Anche per gli schermi dei nostri pc e tablet la soluzione potrebbe essere la stessa. Ricordiamoci, anche in questo caso, di spegnere i dispositivi prima della pulizia.

In particolare, è bene ricordare che chi non pulisce adeguatamente la tastiera del pc la renderà più sporca di un water.

Inoltre, facciamo sempre attenzione a non utilizzare un panno troppo bagnato, altrimenti rischieremo di bagnare i componenti interni e di compromettere il funzionamento dei dispositivi. Ecco perché basterebbe solo qualche goccia di questo ingrediente per pulire perfettamente lo schermo di TV, pc, cellulari e tablet senza distruggerli.

Ricordiamo, inoltre, che per pulire la TV potrebbe tornarci utile anche un altro metodo casalingo molto semplice da realizzare. In questo caso, dovremo riempire una bacinella con acqua e qualche goccia di detersivo per i piatti. Dovremmo fare attenzione a diluire molto bene il detersivo, altrimenti rischieremo di danneggiare lo schermo.