Con l’avvicinarsi dell’inverno e l’arrivo del freddo inevitabilmente torniamo ad utilizzare il condizionatore dell’auto. Uno strumento utilissimo in tutte le stagioni ma che spesso tralasciamo di curare. Questo è un grave errore. Non solo perché in questo modo non sfruttiamo le tecnologie che paghiamo così tanto. Ma anche perché se non adottiamo dei semplici rimedi, rischiamo di respirare un’aria insalubre.

Infatti, il condotto di climatizzazione è un ambiente ideale per il deposito di acari e muffe. Non solo, queste potrebbero esserci letteralmente sparate addosso nel corso della normale attività di aerazione. Tanto più in un momento come quello invernale, in cui aprire l’aria del finestrino è un’attività da escludere. Come se non bastasse, nella nostra auto c’è un oggetto che fa il pieno di batteri.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco allora che qualche piccolo rimedio può essere illuminante.

Basterebbe questo semplice metodo per dire stop alla puzza e agli acari in auto nascosti in bocchettoni e prese d’aria

Pulire i bocchettoni dell’aria ed eliminare impurità e relativi cattivi odori può essere veramente semplice. La causa di questi problemi è dovuta, perlopiù, alla polvere che si accumula nei bocchettoni. Un comunissimo cotton fioc e un panno per pulire le aree interessate sono sufficienti. È possibile, poi, andare oltre e provare a scacciare i cattivi odori che si nascondono nei canali e che sono responsabili di appesantire l’aria in auto. Quando percepiamo l’odore di muffa, l’origine verosimilmente è da trovarsi qui. Anche in questo caso, esiste una soluzione facile e conveniente. Basterebbe questo semplice metodo per dire stop alla puzza e agli acari in auto nascosti in bocchettoni e prese d’aria.

Potrebbe bastare spruzzare aceto e acqua all’interno di questi canalini ad auto e condizionatore spenti (si può creare ed utilizzare il composto in uno spruzzatore domestico). Per diffondere gli effetti, poi, occorrerà accendere la macchina ed azionare il condizionatore per qualche minuto ad elevata potenza. Per quanto l’odore dell’aceto non sia particolarmente gradevole, è indicato contro l’odore di muffa. È bene fare attenzione a tutti i bocchettoni dell’aria, anche a quelli più nascosti. Ricordiamoci di compiere questa pulizia con cadenza per lo meno annuale. Possiamo cogliere l’occasione per cambiare il cosiddetto filtro anti-polline, perché è uno dei responsabili della puzza in macchina.

Un rimedio ulteriore della nonna consiglia di lasciare per qualche ora del bicarbonato di sodio nel posacenere per assorbire i cattivi odori dell’auto.

Un consiglio per prevenire la muffa e il male odore

Capita spesso di utilizzare gli accessori della nostra auto in maniera impropria. In questo caso, però, vorremmo fare un’eccezione e prevenire un problema. Ecco allora che può rivelarsi molto efficace adottare una semplice abitudine. Ogni volta che spegniamo la macchina, potremmo mantenere la ventola alla massima velocità, ma disattivando il condizionatore. In questo modo il ventilatore riceverà una grande quantità d’aria che potrebbe aiutare a rimuovere le tracce di umidità prima della formazione della muffa.