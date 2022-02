In questi ultimi anni, complice la pandemia da Covid19, in molti si sono avvicinati alla cucina. Preparare diversi piatti e ricette gustose è diventato un vero e proprio hobby per uomini e donne. Tuttavia questo affaccendarsi attorno ai fornelli ha come diretta conseguenza la necessità di una maggiore pulizia. Cucinando, infatti, i fornelli ma anche le piastre, il forno e le teglie si riempiono di grasso che accumulandosi diventerà molto difficile da rimuovere.

Il consiglio è quello di dedicarsi alla pulizia della cucina almeno un paio di volte alla settimana. Specialmente se si cucina in maniera elaborata tutti i giorni, in caso contrario una volta alla settimana dovrebbe bastare.

Ma come si rimuovono le macchie e le incrostazioni di grasso dalle teglie e dal forno? Sul mercato esistono dei prodotti validissimi che ci permettono di sgrassare in pochi minuti e senza eccessiva fatica.

Tuttavia in molti preferirebbero poter utilizzare prodotti naturali sia per risparmiare che per evitare detergenti aggressivi.

Basterebbe questo economico rimedio per pulire le teglie ma anche il forno incrostato eliminando i residui di grasso

Anche in questo caso potranno soccorrerci le nostre nonne. Infatti con la loro saggezza da sempre ci insegnano metodi interessanti da sfruttare per le pulizie domestiche.

Per fare splendere il forno e le teglie oltre all’aceto e alla Coca Cola esistono altri rimedi che vedono protagonista il bicarbonato.

Il bicarbonato di sodio è un prodotto molto utilizzato in casa in diversi ambiti, dalla pulizia del bagno al bucato.

Economico ed efficace sarà utile anche per rimuovere il grasso dalle teglie utilizzate per cucinare.

Creare una miscela unendo tre cucchiai di bicarbonato di sodio insieme a una manciata di sale grosso e una goccia di sapone per piatti.

Assicurarsi di avere a disposizione una classica spugna gialla e verde o una spugnetta metallica. Mescolare i tre prodotti e creare un composto che dovrà essere passato sulla teglia da sgrassare ma non solo.

Infatti potrà essere utilizzato anche sulle griglie del forno e su eventuali pentole particolarmente sporche.

Per evitare di rigare le teglie, tuttavia si dovrà maneggiare con molta attenzione la spugnetta in metallo. Agire con particolare forza, infatti, comporterà il danneggiamento del fondo della teglia.

Se lo sporco non è eccessivo, inoltre, si potrà utilizzare il sale fino al posto del sale grosso. Si allontanerà ulteriormente il rischio di rigare la teglia.

Dove si compra?

Il bicarbonato è un prodotto davvero molto diffuso, per questo motivo si può trovare in moltissimi negozi. Dai supermercati ai negozi specializzati per le pulizie domestiche non c’è luogo in cui non si trovi il bicarbonato.

Spesso al supermercato viene sistemato in posti un po’ defilati come nei ripiani in basso o leggermente nascosto.

Sarà sufficiente chiedere al banco informazioni se non si ha tempo per esplorare diverse zone del supermercato.

In alternativa si potrà acquistare online, ad esempio su Amazon dove è disponibile a cifre molto modiche.

Quindi basterebbe proprio questo economico rimedio per pulire le teglie ma anche il forno incrostato.